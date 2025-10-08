Universidad de Chile se prepara de cara a su regreso a la cancha. El rival será Palestino en un partido clave por la Liga de Primera, aunque podrían contar con una figura que estaba lesionada.

El Romántico Viajero tendrá un duro encuentro ante el Tino-Tino. Los dirigidos por Gustavo Álvarez necesitan volver al triunfo para subir en la tabla e intentar alcanzar el Chile 2, que da cupo directo a la Copa Libertadores del 2026. La pelea por el título con Coquimbo Unido se ve muy lejana.

El regreso de un jugador clave de U. de Chile

Universidad de Chile arrastra tres partidos sin ganar por la Liga de Primera, lo que terminó de alejarlos de los Piratas. Su última presentación fue el pálido empate ante Deportes La Serena, donde Gustavo Álvarez fue muy cuestionado por utilizar a jugadores suplentes.

En el mencionado encuentro ante los Papayeros, no estuvo Matías Sepúlveda. El Tucu sufrió un desgarro muscular en el isquiotibial en la pierna izquierda, por lo cual no pudo decir presente en ese 1-1. Su lesión incluso ponía en peligro su presencia en la llave ante Lanús.

Pese a este antecedente, el periodista de TNT Sports Marcelo Díaz sorprendió a que el jugador podría regresar a la cancha ante Palestino. Si bien todavía no está al 100%, en el Romántico Viajero

“Está haciendo trabajo kinésico todavía, aún no hace trabajo en cancha. Pero ojo, la idea es que a fin de esta semana debiera comenzar a hacer trabajo en cancha“, explicó el periodista.

Publicidad

Publicidad

Sepúlveda es titular habitual en U. de Chile. Imagen: Photosport

“No se descarta que, quizás pueda estar dentro los citados, para que pueda tener algunos minutos y llegar con fútbol. Con Lanús va a estar 100%, pero para este partido del día lunes están viendo cómo va evolucionando”, complementó.

Universidad de Chile enfrentará a Palestino el lunes 13 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Santa Laura. Será el último examen del Romántico Viajero antes de enfrentar a Lanús por la semifinal de la Copa Sudamericana.

Publicidad