Este domingo 18 de diciembre se conmemora el Día de los Inocentes, jornada que a través de décadas se ha caracterizado por bromas que llegaron hasta el mundo del fútbol. Y así fue como Palestino la rompió esta jornada…

Es que Los Árabes anunciaron como supuesto y mega refuerzo, ni más ni menos, que a Cristiano Ronaldo, el astro portugués y ex atacante del Real Madrid.

“¿Lo quería? Lo tienen“, publicó Palestino en su cuenta de Instagram junto a un video generado con inteligencia artificial donde se revela a Cristiano con camiseta del Tino.

Palestino espera por su refuerzo real

“Sepan disculpar, prometo anunciar pronto el fichaje real“, sentenció el community manager desde el estadio Municipal de La Cisterna.

Cabe recordar que por ahora Palestino no registra altas de cara al 2026, salvo el arribo de Cristián Muñoz como nuevo DT, en reemplazo de Lucas Bovaglio.

Eso sí, los tetracolores ya vieron partir a Dixon Contreras, Cristián Suárez, Benjamín Soto, Pablo Parra y Facundo Castro.

En lo que respecta a Cristiano Ronaldo, el luso de 40 años continúa en el Al-Nassr de Arabia Saudita, donde intenta alcanzar el récord de 1.000 goles como jugador profesional antes de colgar los botines.