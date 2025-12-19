Cristiano Ronaldo siempre ha manifestado que su cuerpo es un templo. De esa manera, se ha mantenido activo a los 40 años en la liga de Arabia Saudita, siendo figura de Al Nassr.

También pudo clasificar con Portugal a la próxima Copa del Mundo, siendo un jugador importante y no un actor de reparto en la selección lusa a pesar de su avanzada edad.

Esta jornada decidió mostrar en sus redes sociales una foto que impactó al mundo. Posó solamente con un calzoncillo de su marca CR7 para exhibir el musculoso físico que tiene.

Fue “after sauna” según él mismo señaló. De esta manera pudo desintoxicar el cuerpo a través del sudor que bota y logra que el cuerpo pierda agua, para quedar totalmente “chupado”.

La imagen de Cristiano Ronaldo en sus redes

En una hora, la imagen ya tenía más de 100 mil comentarios de sus fanáticos, la mayoría elogiando su profesionalismo.

Publicidad

Publicidad

La dieta de Cristiano Ronaldo

Para lucir de esta manera, el ex astro del Real Madrid constantemente está cuidándose. Lo que come es esencial y fue su cocinero en Juventus, Giorgi Barone, quien señaló su dieta.

No es nada tan anormal, pero sí muy estricto para que sea alta en proteínas. “Comía mucho pescado, pollo, ternera, huevos, aguacate, arroz y aceite de coco básicamente”, indicó.

ver también Lo arruinaron: no hay grupo de la muerte en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026

A eso le suma alimentos integrales ricos en fibra, para que su digestión pueda ser perfecta.

Además no toma bebidas gaseosas ni jugos azucarados. Se hidrata con agua solamente, lo que le permite seguir rindiendo en el máximo nivel a pesar de tener ya casi 41 años.

Publicidad