Everton tuvo una mala temporada este 2025, el elenco viñamarino se reforzó con importantes nombres para esta temporada, sin embargo, los resultados no lo acompañaron y estuvieron peleando por evitar el descenso hasta la última fecha, salvándose solamente por dos unidades con respecto a Iquique.

Ante esto, urge que el elenco ruletero comience a moverse en el mercado y es en ese contexto donde este lunes confirmó a su primer refuerzo para la temporada 2026. El conjunto Oro y Cielo oficializó la llegada de un jugador con amplio recorrido en el fútbol, apostando por experiencia para los desafíos que vienen, se trata del ex Universidad Católica y Universidad de Chile, Vicente Fernández.

Vicente Fernández primer refuerzo de Everton para 2026

A través de sus canales oficiales, el cuadro ruletero anunció el arribo de Fernández Godoy, lateral nacional que se transforma en la primera incorporación del equipo de cara al próximo año y que fue recibido con el siguiente mensaje: “¡Bienvenido al primer campeón de provincia!”, destacando su llegada a Viña del Mar.

Finalmente, la publicación subida a las redes sociales del conjunto de Oro y Cielo cerró deseándole lo mejor al lateral de 26 años; “¡Mucho éxito en el gran desafío de defender los colores del 𝙢𝙖́𝙨 𝙜𝙧𝙖𝙣𝙙𝙚 𝙙𝙚 𝙡𝙖 𝙧𝙚𝙜𝙞𝙤́𝙣, Vicho! 💙💛”

(Foto: Instagram Everton)

Conocido como “Vicho”, Fernández cuenta con un largo recorrido en el balompié nacional e internacional, donde además de defender los colores cruzados y azules, entre otros, jugó en Argentina (Talleres) y Australia (Melbourne City FC) lo que le entrega un perfil de jugador experimentado para el plantel que se está armando en la Ciudad Jardín.

El lateral llega para competir por un puesto y sumar alternativas en un equipo que buscará ser protagonista en la temporada 2026 tras una temporada defendiendo la camiseta de Cobresal, con el cual logró clasificar a Copa Sudamericana y donde disputó 31 partidos entre torneo y Copa Chile, anotando un gol y asistiendo en 4 oportunidades.

1 gol y 4 asistencias en 31 partidos hizo Vicente Fernández en Cobresal este 2025. (Foto: Andrés Pina/Photosport)

Con este movimiento, los ruleteros dan el primer golpe en el mercado, dejando en claro que buscan fortalecer su plantel y encarar de mejor forma los desafíos venideros.

