Brayan Cortés terminó su préstamo con Peñarol y debía regresar a Colo Colo, pero era un secreto a voces que el futuro del arquero nacional era un tecnicismo, pues el iquiqueño no tenía pensado vestir otra vez la camiseta del Cacique. Y en los albos tampoco lo consideraban tras su polémica partida a Uruguay.

Así las cosas, desde el otro lado de la cordillera avisaron que Cortés será refuerzo de Argentinos Juniors. Y el popular diario deportivo, Olé, festejó el fichaje inminente fichaje del Bicho.

“El arquero que reemplazará a Chiquito Romero en Argentinos”, titularon, agregando que “después de varios candidatos al puesto, el Bicho acordó la llegada del uno que cubrirá la baja del ex Boca tras su actuación en la final de la Copa Argentina”.

Olé complementa que “después de que varios candidatos sean añadidos a la lista, Brayan Cortés terminó siendo el elegido. El arquero llega desde Colo Colo (estaba a préstamo en Peñarol) en calidad de cedido: será por un año y con una opción de compra”.

El elogio de Olé a Cortés y Argentinos Juniors

El medio del Atlántico destacó que durante el 2025, Cortés, de 30 años, tuvo un rendimiento destacado en el Manya: atajó en 21 partidos, recibió 18 goles y mantuvo la valla invicta en 10 ocasiones.

“Cortés ganó la Copa de Uruguay y con la selección de Chile fue titular en la mayoría de las Eliminatorias Sudamericanas. En 2025, dijo presente en cuatro de los seis compromisos internacionales con La Roja”.

Y llegó un gran elogio: “la llegada del oriundo de Iquique significa un salto de calidad en el arco del Bicho, mientras el Ruso Rodríguez se recupera de su lesión y los chicos del club continúan con su proceso formativo”.

De esta manera, Cortés se quedará con el arco del Bicho, en un fichaje que tuvo entre otros candidatos a Gabriel Arias, Lautaro Morales, Esteban Andrada y Nacho Arce.

