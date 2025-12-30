Colo Colo no se ha quedado esperando y, antes de finalizar el 2025, logró asegurar dos refuerzos. El Cacique anunció la llegada de Matías Fernández Cordero y tiene un nombre listo para firmar, pero que todavía no lo puede hacer.

Joaquín Sosa se realizó los exámenes médicos y está a nada de ser el segundo fichaje del Eterno Campeón para el 2026. Muchos esperaban que su arribo fuera anunciado antes de fin de año, pero eso no pasará.

Al Cacique le resta dar el visto bueno en la reunión de directorio, pero no es lo único. Y es que además de ello, resta solucionar un importante problema con su equipo en Italia para poder hacerlo oficial.

El detalle que atrasa la llegada de Joaquín Sosa a Colo Colo

El segundo refuerzo de Colo Colo está listo, pero todavía no puede firmar su contrato. Joaquín Sosa está esperando para sellar su vínculo con el Cacique en los próximos días, ya que todavía faltan algunos detalles.

Si bien su arribo debe ser aprobado en una reunión de directorio de Blanco y Negro, eso todavía no tiene fecha para llevarse a cabo. Aunque ese no es el único problema, según revelaron en las últimas horas.

El periodista Andrés Fernández detalló en Los Tenores de Radio ADN este martes que el jugador no ha sido anunciado porque su salida del Bologna no está totalmente destrabada. “Faltan algunos documentos“, remarcó el reportero.

Esto tiene a los hinchas esperando para saber cuándo se llevará a cabo la reunión de directorio donde debería quedar todo listo. Joaquín Sosa llegó al país hace días y está atento a que se defina todo para poder comenzar a entrenar.

El inicio de la pretemporada está programado para el próximo 3 de enero con los exámenes médicos. Es todo un misterio si el jugador será parte de esto o si deberá aguantar más para vestir la camiseta del Eterno Campeón.

Joaquín Sosa cuenta las horas para ser oficialmente refuerzo de Colo Colo. El defensor se prepara para arribar al Estadio Monumental y así iniciar su aventura con el Cacique, en la que espera explotar como no ha podido en todos los años que lleva de carrera.

¿Cuáles fueron los números de Joaquín Sosa en 2025?

Joaquín Sosa será el segundo refuerzo de Colo Colo luego de haber disputado 20 partidos oficiales en la temporada 2025 con Reggiana e Independiente de Santa Fe. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanzó los 1.203 minutos dentro de la cancha.