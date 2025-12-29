Colo Colo sabe que debe tener un 2026 exitoso, para lo cual ya aseguró un nuevo jugador: Joaquín Sosa. El defensor se realizó los exámenes y será el segundo refuerzo del mercado.

Los Albos tuvieron una temporada para el olvido, en la cual no fueron capaces de lograr ninguno de los objetivos trazados. Por esta razón, de cara a la próxima campaña no tienen mucho margen de error. Fernando Ortiz ahora tiene la oportunidad de armar su propio equipo.

Joaquín Sosa tiene todo listo con Colo Colo

Dentro de las primeras salidas que confirmó Colo Colo, estuvieron las de Sebastián Vegas y Emiliano Amor. Además, Alan Saldivia también podría salir para hacer caja, por lo que el plantel quedó con una clara carencia en la zona defensiva.

Fernando Ortiz es consciente del problema mencionado, por lo que pujó por un central más para los Albos y Aníbal Mosa lo escuchó. De no mediar problemas de último momento, Joaquín Sosa será nuevo jugador del club para la temporada 2026.

De acuerdo a lo informado por Rodrigo Gómez, periodista de Radio Cooperativa, el jugador ya pasó los chequeos de rigor. “Exámenes listos para Joaquín Sosa. El defensor uruguayo se realizó esta mañana las pruebas médicas para jugar por Colo Colo. El zaguero firmará contrato por un año”, explicó en X.

Sosa es formado en Nacional de Montevideo y registra pasos por Rentistas, Liverpool de Uruguay, Bologna, Dinamo Zagreb, Montreal, Reggiana y de último paso por Independiente Santa Fe de Colombia. A los Albos arriba en condición de préstamo desde los Rossoblu.

De esta manera, Joaquín Sosa se transforma en el segundo refuerzo de Colo Colo. En Macul ya habían oficializado la llegada de Matías Fernández desde Independiente del Valle, por lo que poco a poco comienzan a armarse de cara al exigente 2026.