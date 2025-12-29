Colo Colo se está moviendo en el mercado de fichajes para el 2026 y, así como hay jugadores que interesan, hay otros que se ofrecen. En las últimas horas hubo un viejo conocido que volvió a tocar la puerta con un gesto muy particular.

Hablamos de Joan Cruz, quien en el 2025 vistió la camiseta de Everton aunque sin éxito. Después de forzar su salida del Estadio Monumental en 2022 para ir al Real Oviedo de España, el mediocampista regresó a Chile para tratar de relanzar su carrera.

Desde su retorno en 2023 que el canterano albo ha tratado de afirmarse en el fútbol chileno. No obstante, su rendimiento lo mantuvo prácticamente congelado en la segunda rueda de la última temporada.

El guiño de Joan Cruz a Colo Colo en plenas vacaciones

Pese a que se fue en malos términos, Joan Cruz no se olvida de Colo Colo. El mediocampista aprovecha sus vacaciones para disfrutar con amigos, pero siempre con el Cacique presente en su vida.

Joan Cruz se dejó ver con la camiseta de Colo Colo, club al que no olvida pese a irse a la fuerza. Foto: Instagram.

En sus días de descanso tras finalizar la temporada con Everton, el ex albo se dejó ver junto al también futbolista Andrés Vilches. Ambos compartieron en un partido con sus cercanos, pero con un detalle importante en el caso de la otrora joven figura del Eterno Campeón.

Publicidad

Publicidad

Joan Cruz fue captado usando la camiseta 2025 de Colo Colo, dejando en claro que todavía le tiene cariño pese a todo. Eso sí, un gesto más para la tribuna que para el club, ya que un retorno está totalmente descartado por ahora.

ver también ¡Desmienten a Guarello! Revelan que Colo Colo ya tiene avanzado el regreso de Damián Pizarro

El mediocampista tiene que tomar importantes decisiones de cara al 2026. Después de no ser considerado en la segunda rueda con Everton, volverá a España para definir su caso con el Real Oviedo.

Al chileno todavía le quedan dos años de contrato con el cuadro español y, con el rendimiento mostrado, difícilmente podrá hacerse un lugar. Así, su futuro queda en el aire y con más ilusión que algo concreto para volver al Estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad

Joan Cruz intenta relanzar su carrera después de años muy complicados luego de su salida de Colo Colo. Por apurarse en partir, el mediocampista ha terminado relegado y dando vueltas sin claridad sobre lo que será el próximo paso.

¿Cuáles fueron los números de Joan Cruz en el 2025?

Joan Cruz cerró la temporada 2025 disputando un total de15 partidos oficiales con Everton. En ellos aportó con 1 gol y 1 asistencia en los 405 minutos que estuvo dentro de la cancha.