Llamadas incluidas: DT de Elche y su rol fundamental para el fichaje de Lucas Cepeda

El extremo parte rumbo a España para firmar con los Franjiverdes, donde mostraron interés desde la dirigencia hasta el técnico. Ya se despidió de Colo Colo.

Por Jp Viluñir Silva

Lucas Cepeda llega al Elche gracias a varias personas, incluido el propio DT del club.
© Getty Images/PhotosportLucas Cepeda llega al Elche gracias a varias personas, incluido el propio DT del club.

Lucas Cepeda ya tiene todo listo para cumplir su sueño de ir a jugar a Europa. El extremo se despidió de Colo Colo y arma las maletas para subirse al avión rumbo a España.

El Elche es el club que finalmente le dará la oportunidad al chileno de demostrar sus capacidades en el extranjero. Todo esto luego de una negociación rápida y que tuvo involucrado hasta al técnico Eder Sarabia.

El estratega de los Franjiverdes tuvo un rol fundamental para que el extremo decidiera ir a La Liga a pesar de tener otras opciones. Esto llevó incluso a algunos llamados y a una reacción en conferencia de prensa en las últimas horas que ha captado la atención de los hinchas.

DT del Elche, clave para la llegada de Lucas Cepeda

La salida de Lucas Cepeda de Colo Colo ha generado expectativa en los hinchas. El extremo irá al Elche para tener su gran oportunidad en Europa y todo gracias al interés que mostraron el club y el entrenador.

Eder Sarabia, técnico del Elche, fue parte importante para la llegada de Lucas Cepeda desde Colo Colo. Foto: Getty Images.

Según reveló el sitio Alicante Plaza, Eder Sarabia fue fundamental para el traspaso. “Quien declinaba pronunciarse sobre Cepeda en la comparecencia de prensa previa al choque con el Levante UD, ha hablado al menos dos veces en los últimos días”, señalaron.

En esa misma línea, el citado medio destacó las cualidades de Lucas Cepeda. “Futbolista zurdo que se desenvuelve por ambos costados, si bien en el club franjiverde gusta especialmente el nivel que ofrece por la derecha, es decir, a pierna cambiada“.

Eder Sarabia fue consultado en conferencia de prensa sobre el extremo, dando una declaración que no se esperaba. “Hasta que no sea jugador del Elche no hablaré ni de él ni de ningún futbolista en concreto“.

Pretendíamos hacer menos cosas en este mercado pero han habido circunstancias que nos hacen estar más abiertos a poder incorporar nuevos futbolistas“, sentenció.

Lucas Cepeda viajará en las próximas horas a España para sumarse al Elche. Colo Colo Colo le dice adiós a su principal figura y ahora se enfoca en encontrarle un reemplazante lo antes posible, con varios nombres en el mercado de fichajes del fútbol chileno en la mira.

¿Cuándo juega el Elche de Lucas Cepeda?

A la espera de la llegada de Lucas Cepeda, el Elche se prepara para lo que será un nuevo desafío en La Liga de España. Este viernes 23 de enero desde las 17:00 horas los Franjiverdes visitan al Levante.

