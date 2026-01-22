Colo Colo ha dado el visto bueno para que su principal figura parta al extranjero. Este jueves en reunión de directorio el Cacique aprobó la salida de Lucas Cepeda, quien se sube al avión rumbo a Europa, donde vestirá la camiseta del Elche.

El elenco que disputa La Liga de España es el que se quedará con los servicios de uno de los jugadores más importantes del país en la actualidad. Una situación que tiene a muchos preguntándose cuándo y a qué hora debutará, con una respuesta que ilusiona.

Y es que luego de volver de la pretemporada en Uruguay, el ex Santiago Wanderers tomará el próximo vuelo a tierras españolas. Esto lo deja con un posible estreno de aquellos ante uno de los clubes más grandes del planeta: el Barcelona.

¿Cuándo y a qué hora? Lucas Cepeda puede debutar en Elche ante un gigante mundial

Lucas Cepeda deja atrás su estadía en Colo Colo y cumple el sueño de dar el salto a Europa. El extremo y una de las mayores figuras del fútbol chileno se va al Elche de España, donde le esperan tremendos desafíos.

Ubicados en el octavo lugar de la tabla de posiciones de La Liga, los Franjiverdes están peleando por clasificar a copas internacionales la próxima temporada. Los puntos que se puedan sumar de aquí en adelante serán fundamentales y los primeros tres que irá a buscar el delantero será ante un gigante.

Elche verá acción este viernes 22 de enero ante Levante desde las 17:00 horas, lo que hace imposible que Lucas Cepeda pueda jugar. No obstante, su estreno puede ocurrir la próxima semana, cuando el sábado 31 de enero a partir de las 17:00 horas reciban al Barcelona.

Frente a los Culés, actuales líderes del torneo y uno de los equipos más importantes del mundo, será el escenario en el que el chileno podría sumar sus primeros minutos con los Franjiverdes. Esto, siempre que el técnico Eder Sarabia lo vea en condiciones.

El panorama es ideal para que el atacante pueda hacer su debut en Europa. Después de romperla en Colo Colo y la selección chilena en los últimos años, deberá ir a demostrar a uno de los torneos más difíciles del planeta que está para alta competencia.

Lucas Cepeda se sube al avión para ir a España a afinar los detalles para firmar con Elche. El extremo se une a la legión criolla por esas tierras y cumple su sueño de jugar contra los mejores.

¿Cuáles fueron los números de Lucas Cepeda en Colo Colo?

Lucas Cepeda prepara el salto a Europa con Elche y deja atrás a Colo Colo, donde logró disputar un total 72 partidos oficiales desde su llegad. En ellos aportó con 15 goles y 8 asistencias en los 5.173 minutos que estuvo dentro de la cancha.