DT del Elche vuelve a elogiar a Lucas Cepeda y responde si puede ser titular

Lucas Cepeda se prepara para lo que podría ser su primera titularidad en el Elche. Después de sumar minutos en la derrota contra Barcelona, el chileno se ilusiona con partir desde el arranque contra la Real Sociedad.

En la previa del encuentro, pactado para este sábado 7 de febrero a las 17:00 horas, Eder Sarabia contestó las preguntas de la prensa y se refirió a estos días de preparación del chileno, y si puede aparecer mañana.

En primer lugar, el entrenador dejó claro que los nuevos fichajes, entre ellos Cepeda, están disponibles y pueden ser titulares si lo requiere. Después, se refirió en específico a lo que ha significado la llegada de Lucas Cepeda.

“Entendíamos que era una buena oportunidad, un jugador que lo habíamos estado siguiendo y que en verano no pudo ser, pero que ahora sí se dio la opción. Estamos contentos porque es un jugador que esos últimos metros nos da muchas cosas, aparte de poder jugar en varias posiciones“, valoró.

Elche y la llegada de Lucas Cepeda: “Era lo que necesitabamos”

Sobre la llegada de Lucas Cepeda y las demás incorporaciones, el DT del Elche señaló que “era lo que necesitábamos, sobre todo para pasar este momento más complicado de lesiones y tratar de estar todos disponibles, porque ahí es donde somos más fuertes”.

Habrá que ver si el chileno puede tener su primera titularidad en La Liga. Actualmente, Elche marcha 13° en la tabla de posiciones del fútbol español con 24 puntos, a 10 unidades de puestos de competiciones europeas y solo dos de distancia con la zona de descenso.

