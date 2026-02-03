Lucas Cepeda se despidió del fútbol chileno y se marchó a LaLiga donde fichó por el Elche, equipo que lucha por clasificar a una de las competencias europeas. Por lo mismo, el cuadro franjiverde puso sus ojos en otra joven joya y se quedó con un jugador de la Roma.

A través de sus redes sociales, el equipo español reveló que alcanzó un acuerdo con los italianos por Buba Sangaré de 18 años, quien llega en condición de préstamo hasta final de esta temporada con opción de compra.

El lateral formado en las inferiores de Levante UD logró resaltar en Italia lo que cautivó el interés del Elche. “Ha crecido en un entorno de máxima exigencia, adquiriendo experiencia, madurez competitiva y capacidad para rendir al más alto nivel”.

“El joven jugador ilicitano destaca por su velocidad, recorrido por banda, intensidad y compromiso defensivo, reforzando la plantilla con talento de la casa”, explicaron en un comunicado.

El jugador destacó en Roma sub-20. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)

El 2026 del Elche

Cepeda firmó con el cuadro español hasta del 2030 y ya sumó sus primeros minutos en cancha donde los hinchas del franjiverde vieron destellos de la gran calidad del jugador chileno.

En una temporada donde marchan en el puesto 13 de tabla de posiciones, el cuadro que dirige Eder Sarabia busca sellar su clasificación a las competencias internacionales (Champions League, Europa League o Conference League), y, para ello, ha sumado a distintos refuerzos.

Gonzalo Villar, Tete Morente y Lucas Cepeda son algunos de los jugadores que se sumaron esta temporada.

¿Cuándo juega el Elche?

El equipo volverá a cancha tras una derrota frente al Barcelona el próximo sábado 7 de febrero frente al Real Sociedad.

