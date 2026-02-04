Lo pidió en la U: la reacción de Johnny Herrera a la llegada de Álvaro Madrid a Colo Colo

Colo Colo cerró la contratación de Lautaro Pastrán y Álvaro Madrid. Los ex Everton llegaron al Cacique en este mercado de fichajes y le dan nuevas variantes a Fernando Ortiz.

Sin embargo, la llegada del volante llamó la atención ya que fue uno de los preferidos por Johnny Herrera. El samurái azul incluso en su minuto llegó a pedirlo como refuerzo para Universidad de Chile.

“Es el reemplazante natural de Marcelo Díaz”, recalcó el ex portero y ahora comentarista de TNT Sports. Por lo mismo, fue el primero en reaccionar a la llegada del jugador a los albos.

“Estuvo toda su vida en Everton. Es muy buen jugador”, lanzó de entrada en Todos Somos Técnicos. “Lo tuve de compañero. Pero no tiene nada que ver con lo que juega Esteban Pavez. Es un interior que llega al área, como un 8 antigüo”, reconoció Herrera.

Álvaro Madrid ocupará la ‘8’, mientras que Lautaro Pastrán tendrá la ’10’ en Colo Colo

Ahora sobre su titularidad la puso en duda porque recién este miércoles pudo entrenar con el plantel estelar. Incluso tuvo tiempo para bromear por la “traición” que le hizo al llegar a Colo Colo y la U.

“Es normal que no lo pongan de inmediato. Recién viene llegando. Pero como dije, es un gran jugador… pero ahora es un ex amigo jaja”, cerró el samurái en tono de broma.

¿Cuánto costó Álvaro Madrid a Colo Colo?

Según indicaron en TNT Sports, Álvaro Madrid llega a Colo Colo a préstamo por un costo de 200 mil dólares y que se podrá pagar en cuatro cuotas. Además se consignó la opción de poder ser comprado a final de año por los albos. Aunque todo dependerá de su rendimiento en este 2026.