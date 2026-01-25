Universidad de Chile tuvo un duro debut con Francisco Meneghini como DT. Los azules cayeron feo por 3-0 ante Universitario de Perú en Lima y por lo mismo afrontarán el inicio en la Liga de Primera 2026 con más dudas que certezas.

Y es que la primera prueba del equipo de Paqui no gustó para nada, sobre todo por el rendimiento individual de varios jugadores que están llamados a ser desequilibrantes.

Uno de ellos es Lucas Assadi, quien jugó como media punta detrás de la referencia de área, donde lamentablemente no pudo brillar del todo. Esto fue explicado por Meneghini, quien detalló lo que espera del canterano azul en este 2026.

ver también El refuerzo uruguayo que busca U de Chile… sólo y siempre y cuando se vaya Lucas Assadi

Meneghini y la extraña posición de Assadi

El DT de los azules señaló en conferencia de prensa que “con Lucas la idea es que juegue como media punta para que a partir de ahí vaya interpretando los espacios que vamos generando”.

“Se puede volcar a la izquierda en la jugada que abre las piernas para que entre Eduardo Vargas, pero mi idea es que participe más veces, entonces en la izquierda queda acotado, por medio puede ser mas organizador”, agregó.

Lucas Assadi inicia este 2026 en Universidad de Chile tras una segunda mitad del 2025 brillante. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el DT argentino de 37 años aseguró que “por dentro puede elegir la derecha o la izquierda. Estamos intentando que sea un jugador que haga más cosas, porque hace bien al encarar y el entrelineas, pero puede hacer más cosas bien”.

“Desde media punta debe hacer sociedades con Charles Aránguiz, Javier Altamirano y Edu Vrgas. Esas son algunas ideas de su posición”, concluyó.

ver también Toselli presiona a U de Chile: “Hace mucho tiempo no somos campeones, necesitamos el título”

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

El próximo partido de los azules será ante Audax Italiano este viernes 30 de enero a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Este partido será válido por la fecha 1 en la Liga de Primera 2026.

Publicidad