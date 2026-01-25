Colo Colo sigue en la búsqueda de refuerzos para afrontar lo que será esta temporada 2026. Pese a la falta de recursos, en el Cacique siguen intentando por reemplazar a los jugadores que se marcharon en este mercado.

Uno de ellos es Vicente Pizarro, quien dejó un espacio muy difícil de llenar en el mediocampo de Fernando Ortiz. Por lo mismo, en el Popular han estado trabajando por estos días en poder dar con un sustituto que esté a la altura.

Lamentablemente la tarea no ha sido para nada sencilla, sobre todo si consideramos el reciente portazo que recibió el club por una de las opciones que estaba manejando.

El portazo que recibió Colo Colo para reemplazar a Vicente Pizarro

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, el Cacique recibió un no rotundo por parte de Talleres de Córdoba cuando fue a preguntar por la opción de fichar a Ulises Ortegoza.

“Talleres de Córdoba, que tiene en sus filas a Ortegoza, una alternativa más mixta en el mediocampo, descartó de plano la posibilidad de desprenderse del jugador en este mercado de pases”, detalló el mencionado medio.

Cabe recordar que los albos están apostando, ante la falta de dinero, por préstamos con opción de comprar o ir derechamente por jugadores libres para reforzarse. Con estas fórmulas la búsqueda de jugadores se hace mucho más compleja, ya que el margen de maniobra se achica bastante a la hora de dar con esos futbolistas.

De momento Colo Colo en este mercado de fichajes se ha reforzado con Matías Fernández Cordero, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero. ¿Podrán los albos sumar un nombre más por estos días?

¿Hasta cuándo Colo Colo puede fichar en este mercado?

Los albos tienen hasta 24 horas antes de la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026 para inscribir nuevos jugadores. De esta manera, cualquier refuerzo tendrá que arribar al Monumental antes del jueves 19 de febrero hasta las 23:59:59 horas.

