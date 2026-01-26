Después de un complicado debut, Brayan Cortés se reivindicó y con todo. El arquero chileno fue una de las grandes figuras en el agónico triunfo de Argentinos Juniors ante Sarmiento en el inicio de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina.

El ex arquero de Colo Colo, que venía de un duro estreno días atrás en la Copa Argentina, demostró que viene a ayudar y a ser determinante. Con atajadas claves y hasta un lujo, le avisó a los hinchas que llegó para aportar con lo suyo en momentos buenos, pero también complicados.

Y es que más allá de haberse quedado con el triunfo, el guardameta dio seguridad con las manos y hasta con los pies. Una actuación que saca aplausos al otro lado de la cordillera y le permite ir tomando confianza después de las dudas que dejó en su debut.

Brayan Cortés se luce en el inicio del torneo argentino

El debut de Brayan Cortés en la Liga Profesional de Fútbol de Argentina fue soñado. El arquero consiguió un triunfo en la agonía y por 1 a 0 con Argentinos Juniors ante Sarmiento, teniendo una actuación más que destacada.

Brayan Cortés comenzó la Liga Profesional de Fútbol con un triunfo agónico de Argentinos Juniors. Foto: Argentinos Juniors.

El chileno tuvo un inicio difícil luego de una mala salida en el primer minuto de juego que casi les cuesta quedar abajo en el marcador. No obstante, Junior Marabel estaba adelantado y todo fue anulado por offside, lo que salvó al ex Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Esta situación lo llevó a concentrarse al máximo y empezar a responder con su labor. Esto lo demostró en los 52′ con un lujo de aquellos, sacándose a un rival con un sombrerito cuando lo estaban presionando. Una jugada que por poco termina en la apertura de la cuenta y lo llenó de confianza.

En los 57′ expulsaron a Juan Manuel Insaurralde y esto abrió la cancha para Argentinos Juniors, que se fue con todo encima. Aunque en los 87′ el chileno tuvo que atajar un tiro de esquina al primer palo que por poco se le pasa y que provocó una ovación del Estadio Diego Armando Maradona.

ver también El motivo por el que Colo Colo vende a bajo precio a Lucas Cepeda al Elche

Fue así como llegaron los descuentos, donde después de mucho insistir llegó el gol para el cuadro del portero. En los descuentos y tras un centro desde la derecha, Tomás Molina metió un frentazo perfecto para el 1 a 0 que desató la locura en las tribunas.

Publicidad

Publicidad

Pero todavía le quedaba una más al guardameta. Como si no fuera suficiente, en la última del partido le tiraron un misil a quemarropa y cuando estaba mal parado, al que reaccionó perfecto para evitar el empate con una salvada de aquellas.

Brayan Cortés celebra un estreno en grande en la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. El chileno es clave para que Argentinos Juniors sume sus primeros tres puntos del año y así se ilusione con pelear por el título esta temporada.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juega Argentinos Juniors de Brayan Cortés?

Brayan Cortés y Argentinos Juniors ahora ponen la mira en lo que será la segunda fecha de la Liga Profesional de Argentina. Este jueves 29 de enero desde las 21:30 horas el elenco del chileno enfrentan a Estudiantes de Río Claro.