El arquero chileno Brayan Cortés vivió una noche difícil en su estreno oficial con Argentinos Juniors. Su equipo quedó eliminado de la Copa Argentina frente a Midland, un club de la Primera Nacional que protagonizó uno de los batacazos de la jornada.

El exarquero de Colo Colo no tuvo un mal partido durante los 90 minutos. Fue clave en el manejo de la acción bajo los tres palos y mostró seguridad en varias atajadas. Sin embargo, la historia cambió en la tanda de penales.

En la definición desde los 12 pasos, Cortés no pudo detener los primeros lanzamientos de Midland. Aunque contuvo uno de los tiros, no fue suficiente para que Argentinos Juniors avanzara de ronda en esta edición de la Copa Argentina.

El Bicho había arrancado mejor y se puso en ventaja con una buena jugada colectiva que terminó en gol, pero Midland logró la paridad más tarde y llevó el duelo a la dramática definición por penales.

Brayan Cortés es titular en la Copa Argentina

Doloroso estreno para Cortés

La sorprendente derrota del equipo argentino ante un rival de menor jerarquía reafirma los altibajos del inicio de temporada para los dirigidos por Nicolás Diez, que ahora deberán replantearse sus objetivos tras esta temprana eliminación.

Más allá de las atajadas que intentó Brayan Cortés, Midland brilló con su arquero protagonista, Mauro Leguiza, quien detuvo varios disparos y hasta convirtió el penal que selló la clasificación de su equipo, dejando a Argentinos Juniors afuera del torneo.

Para el chileno, este debut se convierte en un golpe duro. Tras su llegada al club después de pasar por Peñarol y dejar atrás su etapa en Colo Colo, el Indio esperaba un estreno con alegría, pero que se convirtió en una noche para olvidar en La Paternal.

