Fútbol Argentino

Brayan Cortés se luce en su debut en Argentinos Juniors con atajada soberbia en el último minuto

Brayan Cortés tuvo una atajada espectacular en el final del partido ante Sarmiento para darle el triunfo a Argentinos Juniors.

Por Felipe Escobillana

Brayan Cortés tuvo su debut oficial en Argentinos Juniors, elenco al que llegó a préstamo tras un breve paso por Peñarol en el semestre anterior.

De inmediato se ganó la titularidad, demostrando la confianza que tiene puesta en el portero el cuerpo técnico que comanda Nicolás Diez, un viejo conocido del fútbol chileno.

El iquiqueño pagó a esa confianza con una atajada espectacular en el último minuto, clave para que el Bicho Colorado pudiera mantener la victoria ante Sarmiento.

Argentinos Juniors lava sus heridas gracias a Cortés

Argentinos venía de quedar eliminado en Copa Argentina ante el débil Midland, en lanzamientos penales, por lo que existía incertidumbre en su juego.

De hecho parecía que el partido iba a ser empate 0-0, pues en un juego cerrado no se podía abrir la cuenta. Eso hasta que a los 97′ Tomás Molina pudo marcar el 1-0 con un cabezazo.

Acto seguido fue cuando apareció Cortés. En el minuto 99 de partido, una zurdazo de Villalba parecía que se colaba para el 1-1, pero el meta chileno mostró grandes reflejos.

Pudo volar hacia su derecha para meter un manotazo salvador que le permitió a su escuadra ganar los tres primeros puntos del torneo trasandino.

Este viernes Cortés tendrá un nuevo desafío, cuando deba visitar a Estudiantes de Río Cuarto, elenco recién ascendido a Primera División y que cayó en su estreno por 2-0 ante Tigre.

