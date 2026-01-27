Colo Colo no ha perdido el tiempo y ya le tiene listo el reemplazante a Lucas Cepeda. El Cacique avanzó en silencio por un tapado, el que llega después de un año que no fue bueno y que ya estuvo en nuestro país: Lautaro Pastrán.

El extremo de 23 años que pertenece a las filas de Belgrano de Argentina es el elegido por la dirigencia de Blanco y Negro para tomar el puesto. Con un acuerdo ya listo y a la espera de aprobarse en el directorio de este miércoles, el jugador prepara su arribo a Chile para tratar de explotar su carrera.

Y es que si bien ya estuvo en un grande como Liga de Quito, no le fue como se esperaba. Es por ello que ahora, con la camiseta del Cacique, deberá demostrar que puede ser un aporte y no un problema más para un equipo que necesita resultados inmediatos.

Los números de Lautaro Pastrán, el nuevo refuerzo de Colo Colo para 2026

Lautaro Pastrán es el nombre con el que Colo Colo ha llegado a acuerdo para tomar el lugar que deja Lucas Cepeda. El chileno-argentino de 23 años tendrá su gran oportunidad en nuestro país, donde ya ha defendido otra camiseta y en más de una ocasión. Eso sí, obligado a mejorar sus números.

Lautaro Pastrán regresa a Chile para defender la camiseta de Colo Colo. Foto: Photosport.

Haciendo su debut profesional en Everton en 2022, se mantuvo como parte del plantel hasta el 2023. En esos dos primeros años el extremo alcanzó los 33 partidos oficiales, marcando 6 goles y dando 2 asistencias en 1.593 minutos.

Esto le permitió dar el salto al fútbol argentino con la camiseta de Belgrano a mitad de temporada. Desde ahí hasta el 2024 jugó 17 encuentros por puntos, sin anotar ni asistió en 715 minutos que pudo acumular.

Su situación lo llevó de vuelta a Chile para jugar con Everton en 2024. Ahí alcanzó a disputar 14 partidos oficiales, con 3 goles y 3 asistencias en los 1.118 minutos que tuvo en la cancha.

En 2025 recibió un inesperado llamado para jugar en un grande como Liga de Quito de Ecuador. Ahí fue donde tuvo 46 duelos, en los que pudo aportar con sólo 2 goles y 3 asistencias en 1.779 minutos, los que no fueron suficientes para seguir.

Si bien estaba en los planes de Belgrano para el 2026, darle un giro a su carrera era necesario. Es así como el Eterno Campeón logró un acuerdo para conseguirlo a préstamo por un año y con opción de compra, el que debería formalizarse este miércoles.

Lautaro Pastrán afina los últimos detalles para ser el nuevo refuerzo de Colo Colo. El Cacique sorprende con un inesperado reemplazante para Lucas Cepeda, aunque no se retira del mercado y puede dar más sorpresas en ataque.

¿Cuándo puede debutar Lautaro Pastrán en Colo Colo?

Lautaro Pastrán espera para ser presentado y así sumarse a los trabajos con Colo Colo. El extremo puede hacer su estreno este mismo fin de semana cuando el sábado 31 de enero desde las 12:00 horas el Cacique visite a Deportes Limache.

