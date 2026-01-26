Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

A la espera de su oficialización: así fue el primer día de Lucas Cepeda con el Elche

El extremo partió rumbo a Europa y aterrizó este lunes, afinando los últimos detalles para firmar con su nuevo club. Ya estuvo con sus compañeros.

Por Jp Viluñir Silva

Sigue a Redgol en Google!
Lucas Cepeda ya está en España para firmar con el Elche.
© Photosport/RedGolLucas Cepeda ya está en España para firmar con el Elche.

Después de brillar en los últimos dos años, Lucas Cepeda da el gran salto de su carrera. El extremo dejó Colo Colo y ya está en Europa para firmar su vínculo con su nuevo club: Elche.

El ex Santiago Wanderers partió al fútbol español y jugará La Liga, uno de los torneos más importantes del planeta. Después de que Blanco y Negro aprobara su salida el jueves recién pasado, el jugador se subió rápidamente al avión para comenzar su nueva aventura.

Y si bien todavía no ha sido presentado de manera oficial, este lunes el extremo ya se reunió junto al club. De hecho, hasta compartió con sus compañeros y se espera que esta tarde pueda tener su primera jornada de entrenamientos.

Lucas Cepeda se impregna del Elche en su primer día en Europa

Este lunes comenzó oficialmente la aventura de Lucas Cepeda en Europa. El extremo se sumó al Elche durante esta jornada y ahora espera por su oficialización para entrenar con todo.

Lucas Cepeda ya está con Elche y prepara su debut. Foto: Photosport.

Lucas Cepeda ya está con Elche y prepara su debut. Foto: Photosport.

Durante la tarde española el chileno arribó hasta el Estadio Manuel Martínez Valero junto a su agente y uno de los representantes del Franjiverde. Ahí pudo encontrarse con sus compañeros, los que iniciaban su entrenamiento.

Publicidad

La instancia fue aprovechada por el Elche para presentar a Lucas Cepeda ante el resto del plantel. De hecho, avisaron que debería tener por lo menos un par de entrenamientos en el cuerpo antes del próximo partido, donde podría tener un debut en grande frente al Barcelona.

¿Se cae? Los problemas que le aparecieron a Colo Colo por el fichaje de Pablo Aránguiz

ver también

¿Se cae? Los problemas que le aparecieron a Colo Colo por el fichaje de Pablo Aránguiz

El sitio Alicante Plaza reveló que pueden ser incluso posible que el extremo complete algunos movimientos con el resto de sus compañeros. Con ello, integrarlo de inmediato para que así ponga la mira en su estreno.

El elenco español ha tenido una irregular temporada y está en el décimo lugar de la tabla de posiciones de La Liga, aún lejos de la zona de copas internacionales. No obstante, quedan varias fechas para el final del torneo y así obtener algún premio mayor.

Publicidad

Lucas Cepeda ya está en España y sólo espera para que se haga oficial su arribo al Elche. El extremo se olvida de Colo Colo para iniciar una nueva etapa en su carrera, la que espera explote en el extranjero para así ser un pilar de la selección chilena.

¿Cuándo y a qué hora puede debutar Lucas Cepeda en Elche?

Lucas Cepeda se suma al Elche y ya trabaja de cara a su debut oficial en Europa. Esto puede ocurrir este sábado 31 de enero cuando, desde las 17:00 horas, reciban al líder Barcelona.

¿Popin intransferible? El aviso desde Deportes Limache a Colo Colo por Daniel Castro

ver también

¿Popin intransferible? El aviso desde Deportes Limache a Colo Colo por Daniel Castro

Lee también
Fiesta con DJ, fuegos artificiales y más: la despedida de Steffi Elizondo a Cepeda
Colo Colo

Fiesta con DJ, fuegos artificiales y más: la despedida de Steffi Elizondo a Cepeda

Lejos de Europa y con golazo de chilena: Así recibe Elche a Cepeda
Internacional

Lejos de Europa y con golazo de chilena: Así recibe Elche a Cepeda

No es 2.2 Millones: Aclaran la cifra real que Colo Colo recibe por Cepeda
Colo Colo

No es 2.2 Millones: Aclaran la cifra real que Colo Colo recibe por Cepeda

Con foto de la ecografía: avisan que Gary sería padre por sexta vez
Chile

Con foto de la ecografía: avisan que Gary sería padre por sexta vez

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo