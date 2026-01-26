Después de brillar en los últimos dos años, Lucas Cepeda da el gran salto de su carrera. El extremo dejó Colo Colo y ya está en Europa para firmar su vínculo con su nuevo club: Elche.

El ex Santiago Wanderers partió al fútbol español y jugará La Liga, uno de los torneos más importantes del planeta. Después de que Blanco y Negro aprobara su salida el jueves recién pasado, el jugador se subió rápidamente al avión para comenzar su nueva aventura.

Y si bien todavía no ha sido presentado de manera oficial, este lunes el extremo ya se reunió junto al club. De hecho, hasta compartió con sus compañeros y se espera que esta tarde pueda tener su primera jornada de entrenamientos.

Lucas Cepeda se impregna del Elche en su primer día en Europa

Este lunes comenzó oficialmente la aventura de Lucas Cepeda en Europa. El extremo se sumó al Elche durante esta jornada y ahora espera por su oficialización para entrenar con todo.

Lucas Cepeda ya está con Elche y prepara su debut. Foto: Photosport.

Durante la tarde española el chileno arribó hasta el Estadio Manuel Martínez Valero junto a su agente y uno de los representantes del Franjiverde. Ahí pudo encontrarse con sus compañeros, los que iniciaban su entrenamiento.

La instancia fue aprovechada por el Elche para presentar a Lucas Cepeda ante el resto del plantel. De hecho, avisaron que debería tener por lo menos un par de entrenamientos en el cuerpo antes del próximo partido, donde podría tener un debut en grande frente al Barcelona.

El sitio Alicante Plaza reveló que pueden ser incluso posible que el extremo complete algunos movimientos con el resto de sus compañeros. Con ello, integrarlo de inmediato para que así ponga la mira en su estreno.

El elenco español ha tenido una irregular temporada y está en el décimo lugar de la tabla de posiciones de La Liga, aún lejos de la zona de copas internacionales. No obstante, quedan varias fechas para el final del torneo y así obtener algún premio mayor.

Lucas Cepeda ya está en España y sólo espera para que se haga oficial su arribo al Elche. El extremo se olvida de Colo Colo para iniciar una nueva etapa en su carrera, la que espera explote en el extranjero para así ser un pilar de la selección chilena.

¿Cuándo y a qué hora puede debutar Lucas Cepeda en Elche?

Lucas Cepeda se suma al Elche y ya trabaja de cara a su debut oficial en Europa. Esto puede ocurrir este sábado 31 de enero cuando, desde las 17:00 horas, reciban al líder Barcelona.