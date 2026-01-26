Colo Colo espera cerrar pronto sus fichajes de cara a la temporada 2026. En vista del comienzo del ruedo de la Liga de Primera 2026, los albos pretenden cerrar un último nombre que ha estado sonando en Macul.

Se trata de Víctor Dávila, ex jugador de Huachipato con larga experiencia en México y con paso por el CSKA Moscú. El iquiqueño se podría reencontrar con Víctor Felipe Méndez, con quien compartió colores en la capital rusa.

Sin embargo, el actual jugador del América de México gana un sueldo oneroso, que podría ser un obstáculo para su llegada al club albo. Eso y el hecho de que empezó con el pie derecho este 2026 en Las Águilas.

ver también ¿Llegará a Colo Colo? El gran obstáculo del América para la salida de Víctor Dávila

Un gol que causa dudas

Pese a ser uno de los jugadores que tientan en Colo Colo, Víctor Dávila sigue haciendo su vida en América de México. Es por eso que llama la atención lo bien que se le dio su última presentación con Las Águilas.

En el amistoso ante Morelia, el chileno anotó uno de los tantos del triunfo del América de México por 2-1, lo que pone cierto suspenso respecto a su verdadera llegada a Macul.

El delantero nacional anotó la primera cifra del encuentro que se jugó a puertas cerradas y el canterano Patricio Salas puso la segunda cifra del elenco crema. Mientras tanto, Said Muñoz descontó para el Morelia.

Publicidad

Publicidad

Víctor Dávila es opción en Colo Colo tras salida de Cepeda | Getty Images

¿Cuánto gana Víctor Dávila en el América de México?

Es uno de los puntos de discordia en su llegada a Colo Colo. El gigantesco cuadro de Ciudad de México le paga cerca de 1.5 millones de dólares por año, según dio a conocer el medio partidario América Monumental.