Como ya es tradición, Colo Colo está corriendo a contrarreloj para cerrar sus fichajes, puesto que a pocos días del inicio de la Liga de Primera en Blanco y Negro siguen buscando contrataciones.

Los albos debutan este sábado ante Deportes Limache en Valparaíso, y la idea del entrenador Fernando Ortiz, de tener el plantel cerrado para la primera fecha, no se concretó y se mantienen en el mercado.

La partida de Lucas Cepeda a Elche provocó una nueva urgencia, debido a que Colo Colo está buscando a un extremo que reemplace al zurdo. Además, la opción de traer a un arquero sigue latente.

La reunión clave que tendrá Colo Colo y que puede definir a sus fichajes

El gerente deportivo de ByN, Daniel Morón, está realizando gestiones de última hora y una de ellas es muy potente, de hecho, si se concreta será el mejor refuerzo del fútbol chileno: Colo Colo sueña con Víctor Dávila.

El Cacique quiere aprovechar que no es considerado en América y busca un préstamo. Misma propuesta le hizo a Vélez Sarsfield por Diego Valdés, mientras que para el arco tiene en la mira al audino Tomás Ahumada.

Aníbal Mosa espera darle en el gusto a Fernando Ortiz. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Para que se definan los fichajes de Colo Colo tiene que existir acuerdo en la mesa directiva de Blanco y Negro, y justamente este miércoles 28 de enero habrá una reunión, debido a que está pactada la junta mensual de los directores, donde sin dudas el meta fuerte serán los refuerzos.

Tano Ortiz espera que todo se resuelva de manera rápida, ojalá esta misma semana, sin embargo, todavía hay tiempo y se pueden inscribir jugadores hasta antes de la cuarta fecha de la Liga de Primera, jornada en la cual Colo Colo tiene que medirse ante O’Higgins.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.

