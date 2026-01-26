Un fin de semana movido tuvo el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, que gestiona a contrarreloj los últimos fichajes para Colo Colo de cara a la temporada 2026.

La partida de Lucas Cepeda a Elche obligó al cuadro albo a moverse, debido a que necesita la llegada de al menos dos jugadores más, para así ir cerrando su plantel de cara a la campaña que se avecina.

Morón empezó a gestionar a los últimos refuerzos y realizó varias consultas formales, donde destacan las tratativas para quedarse con los servicios de Víctor Dávila, quien no tiene cabida en América de México.

ver también Los fichajes que quiere cerrar Colo Colo antes de su debut en la Liga de Primera

En México adelantan la encrucijada de América con Víctor Dávila

En México están pendientes a lo que pase con Víctor Dávila, situación que se grafica en el medio partidario de las Águilas, América Monumental, donde explican que la opción del zurdo en Colo Colo es cierta.

“Lo quieren en Colo Colo y América debe dar su brazo a torcer para darle salida a Víctor Dávila a Chile“, señala en su titular el medio azteca.

La situación es la siguiente: América tiene un acuerdo con el brasileño Raphael Veiga, de Palmeiras, pero como no tiene cupo de no formado en México no lo puede contratar. Ahí surge la opción de mandar a Dávila al Cacique, porque no es considerado.

Publicidad

Publicidad

Víctor Dávila no es considerado en América. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Para que ello ocurra, América tendrá que pagar gran parte del sueldo del chileno, que ronda los 1.5 millones de dólares por año, monto que es imposible de pagar por Colo Colo.

“Esa posibilidad abre dos lecturas. La primera: sería el sacrificio necesario para destrabar el mercado y liberar el cupo que hoy mantiene bloqueadas otras gestiones. La segunda: sería admitir que el contrato de Dávila se convirtió en un peso muerto que obliga al club a ‘subvencionar’ su propia salida”, señala el citado medio.

Publicidad

Publicidad

La posible llegada de Víctor Dávila puede ser el mejor fichaje del fútbol chileno para 2026 y Colo Colo realiza gestiones para que se concrete.

ver también El hermoso gesto de Arturo Vidal con un niño que perdió todo en los incendios

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.