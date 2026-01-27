En Colo Colo esperan darle un pronto cierre a sus fichajes para la temporada 2026. A nada del comienzo de la Liga de Primera 2026, los albos pretenden concretizar los últimos nombres para paliar la salida de Lucas Cepeda.

Para ello se ha asegurado con un semifinalista de la Copa Libertadores. Lautaro Pastrán, que fuese figura de Everton de Viña del Mar y que estuvo en nóminas de la Sub-20 chilena, será albo.

No ocupará lugar de extranjero, considerando que el nacido en Mendoza está naturalizado chileno. Es decir, Colo Colo se asegura con una joven promesa, pese a que sus números ponen cierto punto de tensión a la hora del análisis.

Critican el mercado de fichajes de Colo Colo

Sobre el mercado de fichajes que está haciendo Colo Colo se puede hablar en extenso. Fue precisamente lo que hicieron en Pauta de Juego, donde criticaron duramente la performance de los que toman las decisiones en el cuadro de Macul.

“No entiendo por qué si tienes dos cabros chicos que tienes que hacer jugar, traes un jugador, precisamente, en la posición de ellos“, analizó Nicolás Peric, quien liquidó el mercado de pases albo.

“Colo Colo ha tenido un mercado de fichajes por lo menos criticable. Y no veo a Ortiz con diferentes opciones con las que contar. No termino de entender las contrataciones”, cerró el Loco Peric, claramente ofuscado por la falta de nombres rimbombantes en el cuadro popular.

¿Cuándo debuta Colo Colo en la Liga de Primera 2026?

Será el sábado 31 de enero cuando Colo Colo inicie su camino en la Liga de Primera 2026. Lo hará ante el equipo que fue su bestia negra en 2025, Deportes Limache. El duelo está programado para las 12.00 horas de aquel día.