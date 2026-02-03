Pronósticos Manchester City vs Newcastle: la maldición de 12 años que amenaza con destronar al campeón

RedGol te entrega los pronósticos deportivos destacados para apostar en Manchester City vs Newcastle, por la semifinal de la EFL Cup 2025/26.

Manchester City se impuso por 2-0 ante Newcastle en la ida de la semifinal de la EFL Cup, disputada en St James’ Park, por lo que afrontará la revancha con ventaja en el Etihad Stadium, con el objetivo de alcanzar la final del certamen tras cuatro temporadas. De lograrlo, sería la final número 34 de Pep Guardiola como entrenador.

Las Urracas, últimos campeones de la competencia, atraviesan una racha negativa: tres derrotas y dos empates en sus últimas seis presentaciones. En su compromiso más reciente, cayeron por 4-1 ante Liverpool en Anfield. Además, no ganan en la casa de los Ciudadanos desde 2014 y acumulan 11 derrotas consecutivas en ese escenario.

En la previa de este partido, nuestro analista te presenta tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Manchester City vs Newcastle

Rango de goles: 2-3 2.10 Anotará o conseguirá una asistencia: Antoine Semenyo 1.83 Tiros de esquina de Newcastle: Más de 3.5 + Menos de 7.5 1.75

Dos o tres goles, la tendencia que se repite

En seis de los últimos nueve partidos de Manchester City, considerando todas las competencias, se registraron dos o tres goles. Esta misma tendencia se repitió en cuatro de los últimos seis encuentros de Newcastle.

Además, en cuatro de los cinco enfrentamientos más recientes entre ambos, también se anotaron dos o tres tantos.

Rango de goles: 2-3 – 2.10 en bet365

Antoine Semenyo, el fichaje estrella de Manchester City

Antoine Semenyo fue uno de los fichajes más caros de la temporada y ya está dando sus frutos para la suerte de Pep Guardiola: el ghanés anotó cuatro goles en sus cinco presentaciones con los Ciudadanos.

Marcó en la FA Cup ante Exeter City, juego en el que además aportó una asistencia, en la ida de la EFL Cup contra Newcastle y en las dos recientes presentaciones en liga, frente a Wolverhampton y Tottenham.

Anotará o conseguirá una asistencia: Antoine Semenyo – 1.83 en bet365

Newcastle tendrá opciones desde la esquina

En 11 de sus 16 partidos como visitante, entre la Premier y la Champions League, las Urracas ejecutaron entre cuatro y siete tiros de esquina.

Tiros de esquina de Newcastle: Más de 3.5 + Menos de 7.5 – 1.75 en bet365

Para quienes buscan leer distintos tipos de patrones y entender cómo se construyen los mercados alternativos, esta guía para aprender cómo apostar a córners entrega claves útiles para interpretar rangos, tendencias y contextos.

Cuotas en Manchester City vs Newcastle

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Historial de Manchester City vs Newcastle: últimos partidos