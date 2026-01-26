En Colo Colo esperan cerrar pronto sus fichajes de cara a la temporada 2026. A nada del comienzo de la Liga de Primera 2026, los albos pretenden cerrar un último nombre que ha estado sonando en Macul. Todo esto, tras la salida de Lucas Cepeda.

Hablamos de Víctor Dávila, ex jugador de Huachipato con larga experiencia en México y con paso por el CSKA Moscú. El iquiqueño se podría reencontrar con Víctor Felipe Méndez, con quien compartió colores en la capital rusa.

Sin embargo, el actual jugador del América de México gana un sueldo de varios dólares, lo que podría ser un obstáculo para su llegada al club albo. En Las Águilas ya se plantean una salida a este dilema.

La fórmula del éxito

América quiere liberar un cupo extranjero. Para ello, busca la salida de Víctor Dávila del equipo, considerando que no está siendo parte de los pretendidos por el técnico brasileño, André Jardine.

Por eso, tal como señaló el periodista de ESPN, Nicolás Ramírez, en América estarían dispuestos a barajar una fórmula que permita que el dinero no sea un tema que trabe la salida del jugador.

“No es descabellada la idea de que tanto América, como Colo Colo, se hagan cargo del salario de Dávila. Esto, porque el sueldo del jugador escapa de cualquier capacidad de presupuesto albo”, enfatizó.

Lucas Cepeda debe ser reemplazado en Macul | Photosport

“La posibilidad de pagar 50 y 50, tal como hizo Colo Colo alguna vez con Sebastián Vegas, compartido con Monterrey, se podría dar”, cerró el periodista de ESPN.

¿Cuánto gana Víctor Dávila en el América de México?

Es uno de los puntos de discordia en su llegada a Colo Colo. El gigantesco cuadro de Ciudad de México le paga cerca de 1.5 millones de dólares por año, según dio a conocer el medio partidario América Monumental.