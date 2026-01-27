Una fuerte baja vivirá O’Higgins en la nueva temporada, ya que Matías Lugo, uno de los referentes del cuadro celeste, se despidió del club de forma oficial y comenzará una nueva etapa lejos del Campeonato Nacional.

A través de sus redes sociales, el volante argentino se despidió de la hinchada y del club. “Fue una gran temporada, donde se cumplió con un gran objetivo que fue poder entrar a una copa internacional, quería agradecer a todo O’Higgins por confiar en mí y abrirme la puerta de este gran club”.

Asimismo, agradece a todos quienes integran el club. “A toda la gente celeste, solo tengo palabras de agradecimiento totales, por siempre apoyar al equipo y siempre tirar para adelante, por el apoyo hacia mí y el respeto que siempre me brindaron”.

En la misma línea, aclara que espera volver encontrarse en un futuro. “De corazones les agradezco por este el año tan lindo que me hicieron pasar, espero algún día volver y tener el privilegio de volver a vestir esta hermosa camiseta, siempre les voy a estar agradecido y los seguiré donde sea que esté. Gracias totales celestes, hasta pronto”.

¿Cuál será el nuevo club de Matías Lugo?

El jugador de 24 año será el nuevo jugador de Barcelona de Guayaquil de la liga ecuatoriana, equipo que compite en la segunda zona de clasificación de Copa Libertadores.

Matías Lugo se despide de Chile y marcha a su nuevo equipo/Photosport

El 2026 de O’Higgins

Tras una buena temporada, donde terminaron en el tercer lugar de la tabla de posiciones, el Capo de Provincia clasificó a la Copa Libertadores donde se enfrentará a Bahía de Brasil el próximo 18 de febrero para lograr el ingreso a la Fase 1 del torneo internacional.

Con ello en mente, el equipo de Rancagua cerró las renovaciones de Alan Robledo, Luis Pavez, Bryan Martín Rabello, Juan Leiva, Felipe Ogaz y Omar Carabalí.

Y sumó entre sus refuerzos a Jorge Peña, Miguel Brizuela, Bastián Yáñez, Leandro Díaz y Benjamín Rojas.

