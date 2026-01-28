La salida de Esteban Pavez de Colo Colo parecía calmar los ánimos en la interna, pero las cosas dieron un giro radical. El Cacique aprobó la salida y el ahora ex capitán partió de inmediato al aeropuerto para emprender el vuelo rumbo a Perú, aunque no sin antes desahogarse y repasar a Fernando Ortiz.

Previo a comenzar su nueva etapa en Alianza Lima, el mediocampista decidió romper su silencio para despedirse del Eterno Campeón. Ahí aprovechó de sacar toda la artillería contra el técnico, al que apunto como el gran responsable de su salida.

Esteban Pavez se va repartiendo palos a Fernando Ortiz y Colo Colo

Esteban Pavez se va de Colo Colo con un nudo en la garganta y mucho por decir. En el aeropuerto antes de subir al avión rumbo a Perú, el volante conversó con los medios de comunicación presentes y se sinceró sobre su adiós.

“Son sentimientos encontrados, ha sido un día difícil, se me hace difícil hablar. A veces las cosas no salen como uno quiere. Mi idea fue siempre retirarme en Colo Colo, pero las cosas no salen“, dijo de entrada y visiblemente emocionado.

La relación entre Esteban Pavez y Fernando Ortiz en Colo Colo terminó totalmente quebrada. Foto: Photosport.

De hecho, Esteban Pavez asumió que su nivel estuvo lejos del esperado, pero cree que carga con más de lo que le corresponde. “El año pasado no fue bueno, ni mío ni del equipo. Yo soy el capitán y alguien tiene que pagar las consecuencias. Siempre me hice cargo y di la cara“.

Publicidad

Publicidad

El Huesi enfatizó en que se va con la frente en alto de Colo Colo y más luego de escuchar a los miembros del club en su último día en el Estadio Monumental. “Hoy en la despedida con mis compañeros y la gente del club me sentí orgulloso de lo que hice como capitán y como ser humano“.

Fue tras ello que Esteban Pavez comenzó a lanzar palos no sólo contra la dirigencia, sino que especialmente a Fernando Ortiz. “Yo me quería quedar pero el fútbol es de momento, uno ve el día a día. Yo todavía me siento importante, por algo hace rato me viene hablando Pablo y otros clubes“.

ver también Oficial: Colo Colo le pega la PLR a Cristián Zavala tras error que dio la vuelta al mundo

“Yo quería estar en Colo Colo, pero hace una semana tomé la decisión por lo que estaba viendo. Estaba difícil jugar y es raro ser capitán del equipo más grande de Chile y estar en la banca“, añadió.

Publicidad

Publicidad

Sus mensajes contra el DT no pararon ahí, ya que recordó un hecho en 2025 que lo golpeó. “El año pasado el partido con Audax (última fecha) fue bastante duro, los dos referentes de Colo Colo en la banca me pegó mucho. Era el partido para uno de los dos y ninguno estuvo, pero ni Arturo“.

Finalmente y en esa misma línea, Esteban Pavez le tiró su último dardo a Fernando Ortiz y Colo Colo. “Son mensajes, duele la forma, pero yo estoy agradecido con toda la gente“, sentenció.

¿Cuáles fueron los números de Esteban Pavez en Colo Colo?

Esteban Pavez le dice adiós a Colo Colo, donde logró disputar 345 partidos oficiales en total. En ellos marcó 16 goles y dio 18 asistencias en los 28.195 minutos que estuvo dentro del campo de juego.

Publicidad

Publicidad