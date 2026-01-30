Revelan el llamado que reactivó el fichaje “bombástico” de Colo Colo con Víctor Dávila

Restan horas para el debut oficial de Colo Colo en la temporada 2026 y todavía no cierra su plantel. Es más, puede tener un fichaje bombástico de última hora.
El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, señaló que no tenían recursos para contratar a jugadores de categoría, como Víctor Dávila o Diego Valdés, por quien preguntaron, sin embargo, todo puede cambiar.
En las últimas horas surgió una información que dice que Colo Colo arremetió por Dávila, dado que América insiste en enviarlo a préstamo, y en México informan que se puede resolver este mismo viernes.
Fernando Ortiz llama a Víctor Dávila para que venga a Colo Colo
Víctor Dávila no va a ser tenido en cuenta por las Águilas, es por ello que Colo Colo se interesó en sus servicios, pero en primera instancia indicaron que el zurdo no tenía ganas de venir al fútbol chileno.
La situación dio un giro, en el cual fue clave Fernando Ortiz. En la prensa mexicana aseguran que el Tano llamó al delantero para convencerlo y que decida venir al Monumental.
Fernando Ortiz se puso en contacto con Víctor Dávila. Foto: Gaston Britos/Focouy/Photosport
“La operación por Víctor Dávila la dio por caída ayer el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, pero DT Fernando Tano Ortiz habló otra vez con Víctor Dávila y entre clubes están acercando posturas para la salida del chileno al Cacique”, señaló el periodista León Lecanda, de ESPN México.
Víctor Dávila puede ser el fichaje estrella de Colo Colo para la temporada 2026 y reemplazar a Lucas Cepeda.
¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?
El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.