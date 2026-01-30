En Colo Colo se reactivó la opción de que Víctor Dávila sea el refuerzo estrella de esta temporada. Según informaciones que entregan desde México, el delantero llegará al Monumental a préstamos desde el América.

Las Águilas hacen un esfuerzo para liberar un cupo de extranjero, pues sellaron la llegada desde Palmeiras del brasileño Raphael Veiga. Eso sí, tampoco quieren perder su patrimonio.

El periodista Thiago Álvarez Rico, experto en mercado de fichajes, aseguró que Dávila será jugador de Colo Colo en una operación que supone un préstamo desde las Águilas.

Dávila llegará a Colo Colo

El millonario precio que debe pagar Colo Colo por Dávila

Eso sí, en caso de querer hacer uso de la opción de compra del jugador, los albos deberán desembolsar la próxima temporada un monto millonario: 2.2 millones de dólares.

Un precio elevadísimo, lo que hace suponer que su estadía en el Monumental será muy corta. Eso sí, depende mucho del rendimiento que tenga este año el futbolista el esfuerzo que después pueda hacer el elenco de Macul.

También señalaron que el gigante mexicano se hará cargo de la mayor parte del sueldo de Dávila, ya que le pagarían el 60%. De esta forma, Colo Colo no debe cubrir tanto dinero.

Esta jornada se puede sellar el arribo del formado en Huachipato al Cacique y seguramente podrá estar disponible para la segunda fecha del certamen, cuando enfrenten a Everton en el Monumental.