Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

La millonaria opción de compra que América le pide a Colo Colo por Víctor Dávila

Víctor Dávila llegará a Colo Colo a préstamo y si los albos quieren comprarlo deberán poner mucha plata la próxima temporada.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Dávila llegará a Colo Colo a préstamo desde el América
Dávila llegará a Colo Colo a préstamo desde el América

En Colo Colo se reactivó la opción de que Víctor Dávila sea el refuerzo estrella de esta temporada. Según informaciones que entregan desde México, el delantero llegará al Monumental a préstamos desde el América.

Las Águilas hacen un esfuerzo para liberar un cupo de extranjero, pues sellaron la llegada desde Palmeiras del brasileño Raphael Veiga. Eso sí, tampoco quieren perder su patrimonio.

El periodista Thiago Álvarez Rico, experto en mercado de fichajes, aseguró que Dávila será jugador de Colo Colo en una operación que supone un préstamo desde las Águilas.

Dávila llegará a Colo Colo

Dávila llegará a Colo Colo

El millonario precio que debe pagar Colo Colo por Dávila

Eso sí, en caso de querer hacer uso de la opción de compra del jugador, los albos deberán desembolsar la próxima temporada un monto millonario: 2.2 millones de dólares.

Un precio elevadísimo, lo que hace suponer que su estadía en el Monumental será muy corta. Eso sí, depende mucho del rendimiento que tenga este año el futbolista el esfuerzo que después pueda hacer el elenco de Macul.

Publicidad
“Se daría el espacio”: En América lo único que quieren es que Colo Colo se lleve a Víctor Dávila

ver también

“Se daría el espacio”: En América lo único que quieren es que Colo Colo se lleve a Víctor Dávila

También señalaron que el gigante mexicano se hará cargo de la mayor parte del sueldo de Dávila, ya que le pagarían el 60%. De esta forma, Colo Colo no debe cubrir tanto dinero.

Esta jornada se puede sellar el arribo del formado en Huachipato al Cacique y seguramente podrá estar disponible para la segunda fecha del certamen, cuando enfrenten a Everton en el Monumental.

Lee también
No se achica: "Mono" Sánchez sorprende y lanza aviso a los grandes
Campeonato Nacional

No se achica: "Mono" Sánchez sorprende y lanza aviso a los grandes

Hermano de Campeón del Mundo ficha con equipo chileno
Mercado de fichajes 2026

Hermano de Campeón del Mundo ficha con equipo chileno

La emotiva frase de Alcaraz tras histórico partido ante Zverev
Tenis

La emotiva frase de Alcaraz tras histórico partido ante Zverev

¿Otro fichaje? Las decisiones que tomará Colo Colo hoy en su nueva reunión
Colo Colo

¿Otro fichaje? Las decisiones que tomará Colo Colo hoy en su nueva reunión

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo