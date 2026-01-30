Colo Colo sigue haciendo noticia en el mercado de fichajes tras ratificarse la contratación de Lautaro Pastrán, además de hacerse oficial las partidas de Cristián Zavala y Esteban Pavez. Sin embargo, los movimientos albos en el armado del plantel no han cesado.
Así lo confirmó el propio Aníbal Mosa, quien tras la reunión de directorio del pasado miércoles en el Monumental avisó que el plantel todavía no está cerrado. Aunque ojo, lo hizo descartando un par de nombres que han rodando en el Cacique.
Hablamos de Víctor Dávila y Diego Valdés, quienes lamentablemente por temas económicos se hacen casi imposible de contratar para los albos. No obstante, por uno de esto nombres la situación dio un vuelco notable en las últimas horas.
El fichaje descartado por Colo Colo que se reactivó
De acuerdo a información entregada por el periodista Ismael González de ESPN México, Víctor Dávila tiene las horas contadas en el América de México y sería casi un hecho que jugará en Colo Colo en este 2026.
“Se le abrió el panorama al América en las últimas horas. Parece que habría más de una baja, Víctor Dávila a nada de llegar a Colo Colo. El chileno tiene interés y se podría concretar la operación en las próximas horas”, detalló el comunicador en Twitter.
Víctor Dávila estaría a detalles de por fin ser refuerzo de Colo Colo en este mercado. | Foto: Photosport.
Esto mismo fue informado por su colega Carlos Rodrigo Hernández de Fox Sports México, quien afirmó en su cuenta personal que “Víctor Dávila se acerca a Colo Colo, las negociaciones están avanzadas, el chileno ya habló con el Tano Ortiz para su llegada”.
¿Cómo llegaría Víctor Dávila al Cacique?
En México aseguran que el América está necesitado de liberar un cupo de extranjero para poder dejarle ese espacio al brasileño Raphael Veiga, quien tendría todo listo para llegar del Palmeiras.
Así las cosas, y más allá de su alto sueldo, el cuadro mexicano estaría dispuesto de negociar con Colo Colo el pago del salario de Víctor Dávila para poder facilitar su llegada al club. Hablamos de 1,5 millones de dólares anuales, del cual el Cacique pagaría solo el 50%, algo que se puede hacer si considerados el adiós de Pavez.