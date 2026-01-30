Colo Colo se alista para su debut en la Liga de Primera, el que está pactado para este sábado, cuando visite a Deportes Limache en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Los albos debutan oficialmente y aún no tienen el plantel cerrado, debido a que Blanco y Negro aún no cierra las últimas incorporaciones que pidió el entrenador argentino Fernando Ortiz.

Este viernes hubo reunión de los directores de la concesionaria, fue extraordinaria y se citó para hablar de los refuerzos finales, pero no se mencionó a un jugador que daban listo en Colo Colo.

Víctor Dávila cada vez más lejos de Colo Colo

La prensa mexicana y reporteros especialistas en fichajes adelantaron la noche de este jueves que Víctor Dávila iba a llegar a Colo Colo y que este viernes se iba a ratificar.

Sin embargo, el periodista de radio Cooperativa Rodrigo Gómez, contó que ni siquiera se mencionó el nombre del delantero de América de México, por lo que sigue descartado, por su alto costo salarial.

Víctor Dávila no está ni cerca de Colo Colo. Foto: Vizzor image/Photosport

El puesto que quiere reforzar Colo Colo de manera urgente es el de volante, por las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez, quienes partieron a Rosario Central y Alianza Lima, respectivamente.

En las últimos horas apareció como chance para el Cacique el argentino-chileno Pablo Ruiz, quien pertenece a los registros de Real Salt Lake de la MLS.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.

