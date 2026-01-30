Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

¿Era humo? Lo dieron por listo en Colo Colo y ni hablaron de Dávila en la reunión de directorio

La junto de los directores de Blanco y Negro se acabó y no se mencionó la opción del delantero de América de México.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Fernando Ortiz sigue esperando los últimos fichaje de Colo Colo.
© Colo ColoFernando Ortiz sigue esperando los últimos fichaje de Colo Colo.

Colo Colo se alista para su debut en la Liga de Primera, el que está pactado para este sábado, cuando visite a Deportes Limache en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

Los albos debutan oficialmente y aún no tienen el plantel cerrado, debido a que Blanco y Negro aún no cierra las últimas incorporaciones que pidió el entrenador argentino Fernando Ortiz.

Este viernes hubo reunión de los directores de la concesionaria, fue extraordinaria y se citó para hablar de los refuerzos finales, pero no se mencionó a un jugador que daban listo en Colo Colo.

Una figura a la banca: la arriesgada formación con dos juveniles de Colo Colo ante Limache

ver también

Una figura a la banca: la arriesgada formación con dos juveniles de Colo Colo ante Limache

Víctor Dávila cada vez más lejos de Colo Colo

La prensa mexicana y reporteros especialistas en fichajes adelantaron la noche de este jueves que Víctor Dávila iba a llegar a Colo Colo y que este viernes se iba a ratificar.

Sin embargo, el periodista de radio Cooperativa Rodrigo Gómez, contó que ni siquiera se mencionó el nombre del delantero de América de México, por lo que sigue descartado, por su alto costo salarial.

Víctor Dávila no está ni cerca de Colo Colo. Foto: Vizzor image/Photosport

Víctor Dávila no está ni cerca de Colo Colo. Foto: Vizzor image/Photosport

Publicidad

El puesto que quiere reforzar Colo Colo de manera urgente es el de volante, por las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez, quienes partieron a Rosario Central y Alianza Lima, respectivamente.

En las últimos horas apareció como chance para el Cacique el argentino-chileno Pablo Ruiz, quien pertenece a los registros de Real Salt Lake de la MLS.

Fernando Ortiz y difícil debut de Colo Colo: “A Limache el respeto que se merece, pero…”

ver también

Fernando Ortiz y difícil debut de Colo Colo: “A Limache el respeto que se merece, pero…”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.

Publicidad
Lee también
¡Oh mamá! Una sorpresa asoma como opción en Colo Colo
Colo Colo

¡Oh mamá! Una sorpresa asoma como opción en Colo Colo

Adelantan nuevo golpe para Colo Colo en el mercado
Colo Colo

Adelantan nuevo golpe para Colo Colo en el mercado

Astro mundial reconoce que estuvo a un paso de llegar a Colo Colo
Colo Colo

Astro mundial reconoce que estuvo a un paso de llegar a Colo Colo

El mensaje de Palacios en medio de incertidumbre en Boca: "Mejorando"
Internacional

El mensaje de Palacios en medio de incertidumbre en Boca: "Mejorando"

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo