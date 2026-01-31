Un pálido estreno tuvo U de Chile en la Liga de Primera. Los incidentes, las expulsiones y el poco juego se tomaron el partido ante Audax Italiano, donde igualaron 0-0.
Pero Francisco Meneghini rápidamente quiso poner a prueba a quienes no tuvieron mayores minutos en el debut y jugó un nuevo amistoso. A puertas cerradas en el CDA, la U enfrentó al equipo del Sifup.
Fue ahí donde Eduardo Vargas tuvo su revancha tras la ingrata participación contra Audax y brilló en el amistoso. En un peleado 2-2, Turboman encaminó los goles azules.
Eduardo Vargas pide camiseta de titular en U de Chile
Con dos tantos de Eduardo Vargas, la U igualó 2-2 en el CDA ante el Sifup. Paqui Meneghini alineó al campeón de Copa Sudamericana pensando en la suspensión de Juan Martín Lucero, para así pelear el puesto con Octavio Rivero.
Mientras Turboman anotó los dos tantos azules, en el equipo del Sifup los anotadores fueron Luca Pontigo y Kevin Rojas. También destacaron nombres como Israel Poblete en el XI que paró Paqui en el CDA.
Ahora el DT debe definir el equipo para visitar a Huachipato en la fecha 2. Con la suspensión (a falta de la apelación) de Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Eduardo Vargas son sus opciones en ataque.
El año pasado fueron los acereros los que vencieron, con resultado de 1-0. El partido está pactado para el domingo 8 de febrero, al mediodía, donde la U buscará sacarse el mal sabor del debut ante Audax.