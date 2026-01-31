Un pálido estreno tuvo U de Chile en la Liga de Primera. Los incidentes, las expulsiones y el poco juego se tomaron el partido ante Audax Italiano, donde igualaron 0-0.

Pero Francisco Meneghini rápidamente quiso poner a prueba a quienes no tuvieron mayores minutos en el debut y jugó un nuevo amistoso. A puertas cerradas en el CDA, la U enfrentó al equipo del Sifup.

Fue ahí donde Eduardo Vargas tuvo su revancha tras la ingrata participación contra Audax y brilló en el amistoso. En un peleado 2-2, Turboman encaminó los goles azules.

Eduardo Vargas pide camiseta de titular en U de Chile

Con dos tantos de Eduardo Vargas, la U igualó 2-2 en el CDA ante el Sifup. Paqui Meneghini alineó al campeón de Copa Sudamericana pensando en la suspensión de Juan Martín Lucero, para así pelear el puesto con Octavio Rivero.

Vargas y su participación ante Audax /Photosport

Mientras Turboman anotó los dos tantos azules, en el equipo del Sifup los anotadores fueron Luca Pontigo y Kevin Rojas. También destacaron nombres como Israel Poblete en el XI que paró Paqui en el CDA.

Ahora el DT debe definir el equipo para visitar a Huachipato en la fecha 2. Con la suspensión (a falta de la apelación) de Juan Martín Lucero, Octavio Rivero y Eduardo Vargas son sus opciones en ataque.

La U vs el Sifup / Foto: Sifup

El año pasado fueron los acereros los que vencieron, con resultado de 1-0. El partido está pactado para el domingo 8 de febrero, al mediodía, donde la U buscará sacarse el mal sabor del debut ante Audax.

