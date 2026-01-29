A pesar de que no tiene competencia internacional, Colo Colo ha dado que hablar con su movido mercado de fichajes en el fútbol chileno. El Cacique ha tenido varias salidas pero también llegadas, donde se esperaba una clave: la de un arquero.

La salida de Brayan Cortés dejó a Fernando De Paul, Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira como los porteros albos de cara al 2026. Sin embargo, Fernando Ortiz no está conforme y ha presionado por el arribo de un guardameta más para meterle presión a su estelar.

Este miércoles hubo reunión de directorio de Blanco y Negro en el que se analizó cada uno de los casos. Pero cuando todos los hinchas esperaban novedades sobre lo que pasaría con su arco, la dirigencia tomó una radical decisión.

Colo Colo se olvida, por ahora, de un nuevo arquero para el 2026

En Colo Colo han decidido dejar en el congelador el posible arribo de un nuevo arquero. El Cacique quedó conforme con las actuaciones de sus guardametas y, ante los movimientos de los últimos días, pone la mira en otro lado.

De hecho, en la reunión de Blanco y Negro este miércoles el tema ni se tocó. Así por lo menos lo reveló el periodista Nicolás Ramírez en la última edición de Sportscenter de ESPN. “No se habló del arquero en el directorio“, dijo.

El reportero albo no se quedó ahí y avisó que, más allá del deseo del DT, en Colo Colo no lo tienen como una prioridad. “Por más que Ortiz presione, ayer no se habló de alguna posibilidad“.

La idea del Cacique es utilizar la plata que queda en suplir las salidas de Vicente Pizarro y Esteban Pavez, por lo que buscan un volante de contención. La idea es que sea chileno y que se pueda asegurar lo antes posible, con opciones de novedades este mismo viernes antes del debut con Deportes Limache.

Además, desde el Eterno Campeón han dejado claro que la llegada de Lautaro Pastrán no termina de cubrir la salida de Lucas Cepeda. Es así como todavía podría haber hasta dos nuevas caras en el plantel para el 2026.

Colo Colo se enfoca en los puestos en donde es más urgente encontrar variantes. El Cacique ha perdido a hombres claves en los últimos años y apuesta por lo que tiene en el arco para aguantar esta temporada.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Sin un arquero en sus planes por ahora, Colo Colo afina los últimos detalles para su debut en la Liga de Primera. El Cacique se estrena de manera oficial en 2026 visitando a Deportes Limache este sábado 31 de enero desde las 12:00 horas.