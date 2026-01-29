Uno de los puestos equipos que sigue en el mercado de fichajes a un día del inicio de la Liga de Primera es Colo Colo, que aún no puede completar su plantel para la temporada 2026.

Los albos han protagonizado movimientos austeros para reforzar su plantel, debido a la crisis económica por la que atraviesa Blanco y Negro, y tienen pocos recursos para cerrar la plantilla.

Uno de los puesto que quiere reforzar el entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, es el arco, sin embargo, aún no pueden llegar a acuerdo por un portero y surgen críticas por la situación.

Johnny Herrera cuestiona el nivel de Eduardo Villanueva en Colo Colo

La polémica sobre el posible nuevo arquero de Colo Colo llegó a TNT Sports, y el ex portero de Universidad de Chile y confeso anticolocolino, Johnny Herrera, habló de la situación.

“Claramente hay desacuerdo entre técnico y dirigente, el arquero se pidió hace rato y todavía lo están viendo en el directorio. Hay desavenencias”, dijo el comentarista.

Luego, el Samurái Azul apunto directamente al segundo arquero del Cacique, el juvenil Eduardo Villanueva, quien no tiene la capacidad para ser el suplente de Fernando de Paul, según su punto de vista.

Eduardo Villanueva fue criticado por Johnny Herrera. Foto: Colo Colo

“Dicen que todavía no lo ven en el directorio. Aparte ya tienes un par de cabros probados, y para mí no mostraron capacidades para estar en Colo Colo. El cabro del otro día (Maureira) jugó más o menos… pero en teoría el cabro que es el segundo (Villanueva) es el que ya jugó dos partidos, y si no rendiste, no rendiste. Para mí no da“, puntualizó.

Colo Colo sigue buscando un nuevo arquero, pero se le agota el tiempo, ya que este sábado debuta ante Deportes Limache en la Liga de Primera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido de Deportes Limache vs Colo Colo por la primera fecha de la Liga de Primera se jugará este sábado 31 de enero, a partir de las 12:00 horas en Valparaíso.