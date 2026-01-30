Colo Colo cerró su preparación para el estreno en Liga de Primera, donde visitarán este sábado a Deportes Limache en Valparaíso. En el entrenamiento de este viernes, el técnico Fernando Ortiz tomó importantes decisiones de cara a la temporada 2026.

Es que no sólo terminó por ratificar la formación titular que utilizará en la Ciudad Puerto, ya que dilucidó uno de los temas que más conflicto generaba en el plantel, y tiene relación con quién iba a ser el arquero suplente del hoy titular Fernando De Paul.

Mientras en los medios se mencionaba que iba a llegar un nuevo futbolista para competir directamente con el “Tuto”, el técnico de Colo Colo tomó el “toro por las astas” y comunicó formalmente qué ocurrirá con esa plaza para esta campaña.

La decisión en Colo Colo sobre su arquero

Según dio a conocer Cristián Alvarado, reportero albo de Radio ADN, De Paul se mantendrá como el meta titular, mientras que en el banco de suplentes, en la batalla de canteranos entre Eduardo Villanueva y Gabriel Maureira, el “Tano” optó por la segunda opción.

Esta decisión provocó un movimiento importante en Colo Colo, pues el comunicador recalcó que tras esta medida, “Villanueva podría partir a préstamo ante la posibilidad del arribo de un nuevo portero“, y añade que “el joven meta busca tener continuidad”.

¿Cuál será la formación del Cacique?

Luego del último entrenamiento en el Estadio Monumental, Ortiz definió su 11 inicial para enfrentar a Limache: Fernando de Paul en el arco; Matías Fernández, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón en mitad de cancha; Francisco Marchant, Maximiliano Romero y Claudio Aquino en delantera.

¿Cuándo juegan los albos?

El debut de Colo Colo en Liga de Primera será este sábado 31 de enero, cuando a partir de las 12:00 horas visite a Deportes Limache en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

