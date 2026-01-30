Uno de los equipos que siempre está haciendo ruido en el mercado de fichajes es Colo Colo, salvo en la presente temporada, donde la crisis económico de Blanco y Negro no le permitió hacer grandes contrataciones.

Los albos no pudieron invertir en su plantel con refuerzos de categoría y se conforman con los arribos de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez, Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán.

Pero no solo jugadores busca el Cacique, también entrenadores, y el argentino Martín Palermo reconoció que tuvo chances de llegar a la banca de Colo Colo.

Martín Palermo habló de Colo Colo

El Titán, ex mundialista con la selección argentina y goleador histórico en Boca Juniors, recordó que estuvo cerca de llegar al Monumental, debido a su pasado en Chile.

“En algún momento, tuve una conversación con un club, pero por alguna razón, no firmé. Siempre hubo contacto con la gente de Colo Colo, pero ahí tengo la puerta abierta para regresar en algún momento“, le dijo a LUN el ex DT de Unión Española y Curicó Unido.

Martín Palermo estuvo cerca de llegar a Colo Colo. Foto: Christian Iglesias/Photosport

“Los clubes en Chile son ordenados, cumplen con los contratos y la reglamentación. Me gusta eso de que los clubes no puedan tener deuda con los planteles”, agregó Palermo.

El ex delantero y ahora entrenador estuvo en Chile y fue una de las figuras en la despedida de José Rojas.