Colo Colo sigue haciendo noticias en este mercado de fichajes de cara al 2026. Los albos, además de ratificar las partidas de Esteban Pavez y Cristián Zavala, oficializaron el arribo de Lautaro Pastrán como el quinto refuerzo del equipo.

Fue en horas de ayer que el club confirmó en redes sociales la contratación del jugador, afirmando que “el delantero Lautaro Pastrán, ya es Cacique y se convierte en nuestro quinto refuerzo para la temporada 2026”.

Sin embargo, este movimiento de mercado se complicó con el correr de las horas, a tal punto que incluso el Popular se vio obligado a suspender su presentación como nuevo jugador del equipo.

ver también ¿Otro fichaje? Las decisiones que tomará Colo Colo en una nueva reunión

Llegada de Pastrán a Colo Colo se complica a pesar de ser oficializado

De acuerdo a información entregada por el sitio AS Chile, la presentación de Lautaro Pastrán en el Cacique no se realizó porque todavía hay diferencias económicas entre Colo Colo y Belgrano de Córdoba, club dueño de su pase.

Con esta imagen el Cacique oficializó a Lautaro Pastrán como quinto refuerzo. | Foto: Colo Colo.

En específico se trata de unos impuestos de la negociaciones, los que de momento frenan el arribo definitivo de un futbolista que incluso ya pasó los exámenes médicos en el club chileno.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que el arribo de Pastrán al Popular será mediante un préstamo con opción de compra. Al tener doble nacionalidad debido a su abuela materna chilena, el atacante no ocupará cupo de extranjero en el equipo de Fernando Ortiz.

ver también Sigue siendo una millonada: El sueldo que Colo Colo le pagará a Dávila si se encarga del 50% que pide el América

Los números con que llega Lautaro Pastrán al Cacique

En el pasado 2025 Pastrán disputó con la camiseta de Liga Universitaria de Quito un total de 46 compromisos, en los que convirtió dos goles y dio seis asistencias en 1779 minutos de acción. Esta será su segundo paso por Chile tras militar en dos ocasiones en Everton de Viña del Mar.