Un vuelco notable dio la posibilidad de que Víctor Dávila termine siendo jugador de Colo Colo. Luego que el propio Aníbal Mosa descartara su llegada por su altísimo costo, en México avisaron que su arribo al Cacique es casi inevitable.

¿El motivo? Pues la necesidad que tiene el América de México de liberar un cupo de extranjero para el arribo del brasileño Raphael Veiga, quien tendría todo listo para llegar desde el Palmeiras.

Sin embargo, en el Cacique tendrían que hacer cargo de pagar la mitad del millonario sueldo del atacante en las Águilas. Pese a que bajarían bastante el gasto, de igual manera es una cifra bastante alta para los albos.

ver también La millonaria opción de compra que América le pide a Colo Colo por Víctor Dávila

El sueldo que Colo Colo le pagará a Víctor Dávila

Actualmente Víctor Dávila gana al año en el América de México unos 1,5 millones de dólares, lo que traducido en plata chilena, son unos 1.291.395.000 de pesos chilenos.

Sacando cuentas y llevando esa cifra mes a mes, Dávila gana en el fútbol mexicano unos 107 millones de pesos chilenos. Si eso lo dividimos por la mitad, en el Cacique tendrían que pagarle 53 millones cada 30 días.

Si Colo Colo le paga la mitad del sueldo a Víctor Dávila estaría de igual manera algo lejos de los que más ganan en el club. | Foto: Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Para poner en contexto, Colo Colo estaría pangado menos que los 120 millones de pesos mensuales que gana Vidal, los 83 que gana Correa, los 70 de Aquino y estaría más o menos igual que los 50 millones que gana Tomás Alarcón.

ver también ¡Bombazo! River Plate le ofrece a Colo Colo figura que pelea por ir al Mundial 2026

Habrá que ver si con este mecanismo el Cacique es capaz de hacer realidad el arribo de Dávila al club y sumar gente en delantera, algo clave si consideramos las partidas de Lucas Cepeda y Cristián Zavala.