Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Sigue siendo una millonada: El sueldo que Colo Colo le pagará a Dávila si se encarga del 50% que pide el América

El Cacique podría llegar al Popular en este mercado de fichajes luego que se confirmará que el cuadro mexicano quiere dejarlo partir para liberar un cupo de extranjero.

Por Patricio Echagüe

Sigue a Redgol en Google!
Dávila estaría cerca de llegar a Colo Colo en este mercado.
© Getty Images.Dávila estaría cerca de llegar a Colo Colo en este mercado.

Un vuelco notable dio la posibilidad de que Víctor Dávila termine siendo jugador de Colo Colo. Luego que el propio Aníbal Mosa descartara su llegada por su altísimo costo, en México avisaron que su arribo al Cacique es casi inevitable.

¿El motivo? Pues la necesidad que tiene el América de México de liberar un cupo de extranjero para el arribo del brasileño Raphael Veiga, quien tendría todo listo para llegar desde el Palmeiras.

Sin embargo, en el Cacique tendrían que hacer cargo de pagar la mitad del millonario sueldo del atacante en las Águilas. Pese a que bajarían bastante el gasto, de igual manera es una cifra bastante alta para los albos.

La millonaria opción de compra que América le pide a Colo Colo por Víctor Dávila

ver también

La millonaria opción de compra que América le pide a Colo Colo por Víctor Dávila

El sueldo que Colo Colo le pagará a Víctor Dávila

Actualmente Víctor Dávila gana al año en el América de México unos 1,5 millones de dólares, lo que traducido en plata chilena, son unos 1.291.395.000 de pesos chilenos.

Sacando cuentas y llevando esa cifra mes a mes, Dávila gana en el fútbol mexicano unos 107 millones de pesos chilenos. Si eso lo dividimos por la mitad, en el Cacique tendrían que pagarle 53 millones cada 30 días.

Si Colo Colo le paga la mitad del sueldo a Víctor Dávila estaría de igual manera algo lejos de los que más ganan en el club. | Foto: Getty Images.

Si Colo Colo le paga la mitad del sueldo a Víctor Dávila estaría de igual manera algo lejos de los que más ganan en el club. | Foto: Getty Images.

Publicidad

Para poner en contexto, Colo Colo estaría pangado menos que los 120 millones de pesos mensuales que gana Vidal, los 83 que gana Correa, los 70 de Aquino y estaría más o menos igual que los 50 millones que gana Tomás Alarcón.

¡Bombazo! River Plate le ofrece a Colo Colo figura que pelea por ir al Mundial 2026

ver también

¡Bombazo! River Plate le ofrece a Colo Colo figura que pelea por ir al Mundial 2026

Habrá que ver si con este mecanismo el Cacique es capaz de hacer realidad el arribo de Dávila al club y sumar gente en delantera, algo clave si consideramos las partidas de Lucas Cepeda y Cristián Zavala.

Lee también
El sexto refuerzo de Colo Colo llega con una millonaria opción de compra
Colo Colo

El sexto refuerzo de Colo Colo llega con una millonaria opción de compra

¡Refuerzo descartado por Colo Colo se reactiva en las últimas horas!
Colo Colo

¡Refuerzo descartado por Colo Colo se reactiva en las últimas horas!

No hay plata: Colo Colo descarta la llegada de dos refuerzos "caros"
Colo Colo

No hay plata: Colo Colo descarta la llegada de dos refuerzos "caros"

No se achica: "Mono" Sánchez sorprende y lanza aviso a los grandes
Campeonato Nacional

No se achica: "Mono" Sánchez sorprende y lanza aviso a los grandes

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo