Los hinchas de Colo Colo se mantienen atentos a lo que sucede con Víctor Dávila en América. El delantero aparece como uno de los nombres deseados en el mercado de fichajes albo, al mismo tiempo que éste sigue jugando en el club.

Se decía que las Águilas buscaban sacarlo del equipo considerando su situación con los cupos de extranjero, pero el chileno sigue sumando minutos y, de hecho, viene de anotar en el triunfo sobre Necaxa, por el Torneo de Clausura mexicano, este pasado sábado 31 de nero.

¿Y entonces? ¿Se queda en México o viene a Chile? La última información sobre el caso la entregó el periodista Rodrigo Arellano, quien le dio malas noticias a los hinchas del Cacique.

“La gente anda diciendo por ahí que Víctor Dávila va a seguir en México este torneo. Si bien informaciones los ponen fuera de América en últimos dos mercados, lo cierto es que hay confianza en él para este semestre. Este fin de semana abrió su cuenta de goles y asistencias”, dijo.

¿Qué dicen en México sobre Víctor Dávila? ¿Puede venir a Colo Colo?

Desde México mencionan que América solucionó su problema con los cupos de extranjero (se decidió la salida del uruguayo Rodrigo Aguirre), por lo que el club no tiene problemas para mantener a Víctor Dávila en el equipo.

Habrá que ver si Colo Colo sigue en la pelea por fichar al delantero nacional. En mente tiene que tener el importante sueldo que recibe en México, donde le pagan 1.5 millones de dólares. Sin duda, en el Cacique no se pueden permitir ese monto considerando las finanzas del año.