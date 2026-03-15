A dos semanas de que Atlético Mineiro protagonizara una histórica pelea en la Final del Torneo Estadual de Minas Gerais ante Cruzeiro, el chileno Iván Román tuvo la oportunidad de ser titular bajo la orden del argentino Eduardo Domínguez.

A mitad de semana, el ex Palestino jugó los 90 minutos como central en la victoria por 1-0 al Inter de Porto Alegre. Pero este fin de semana, el trasandino lo puso de lateral derecho, su equipo perdió por 2-0 con Vitória y lo sacó al minuto 47.

Más allá de la derrota como forastero, el técnico de Román en Atlético Mineiro se transformó en viral en Brasil, luego de su furiosa reacción luego de dar su conferencia de prensa. Su actuar ya acumula más de un millón de visualizaciones en redes sociales.

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Perdió con Mineiro, lo sacó a Román y se hace viral en Brasil

La cosa fue así. El estratega responde la última pregunta a los medios de comunicación y se va de la sala de prensa del Estadio Manoel Barradas en Salvador de Bahía. Antes de irse, toma una botella de agua que le pusieron en una mesa. Hasta ahí, normal.

El tema es que el periodista Breno Galante, que cubre la actualidad del Mineiro de Román en Radio Bandeirantes, grabó el instante en que tras salir del lugar y yendo a los camarines, al pasar por la cancha pateó la botella con furia y la mandó a cualquier parte.

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Los números del chileno en 2026

Entre el torneo estadual de Minas Gerais y el Brasileirão del presente año, Iván Román suma con Atlético Mineiro un total de 205 minutos en tres juegos, sin registrar goles, asistencias ni tarjetas.

En síntesis