¿Se juega contra O’Higgins? El plan que prepara la U de Fernando Gago

Universidad de Chile trepó en la tabla de posiciones de la Liga de Primera. Ahora el elenco de Fernando Gago se ubica sexto con 17 unidades y en zona de Copa Sudamericana.

El tema es que el ritmo de competencia se podría ver afectado por el fixture de uno de sus rivales en la parte alta. Por lo que ya hay planes para mitigar estos efectos negativos en el equipo estelar.

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Tras el triunfo en el clásico ante la UC, ahora el Romántico Viajero debe jugar por la Copa de la Liga por la fecha 4 y 5 de la fase de grupos. El 2 de mayo visita a La Serena y luego el 10/5 será el turno de viajar ante Unión La Calera.

Luego seguirán los viajes y el 17 de mayo se medirá ante Cobresal en el Estadio El Salvador. Pero en la fecha 13 se marca el primer gran impasse.

Esto debido a que el 23 de mayo está programado el duelo ante O’Higgins. Sin embargo, el Capo de Provincia juega la Copa Sudamericana y dicho duelo será entre el jueves 20/5 ante Boston River y luego cierra contra Millonarios el 26/5.

La U quiere seguir en racha y este fin de semana vuelve a jugar por la Copa de la Liga

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Por lo que el partido con la U queda entre medio y no se alcanzaría a cumplir en tiempo de descanso que indica el reglamento.

“En la U dicen ‘está suspendido’”, recalcaron en Cooperativa Deportes. Por lo que ante dicha medida que se hará oficial en las próximas jornadas, ya se busca una alternativa.

Según el medio citado la U disputará un amistoso internacional, y todo apunta a un rival trasandino para que el equipo de Fernando Gago siga con acercándose a su mejor versión.

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¿Cuándo se jugará U de Chile vs O’Higgins?

Con el nuevo reglamento impuesto para el 2026, la suspensión de partidos es uno de los temas que más preocupación genera. Especialmente con lo que se registró el año anterior con encuentros que se disputaron hasta ocho meses después de su programación inicial.

Por lo mismo, ahora se debe reprogramar en máximo 21 días. En el caso de Universidad de Chile y O’Higgins, a más tardar se jugará a mitad de junio.

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En resumen:

La U vuelve a jugar este fin de semana por la Copa de la Liga: visita a La Serena.

El partido de la fecha 13 debe enfrentar a O’Higgins, pero sería suspendido por la participación de los rancagüinos en Copa Sudamericana.

Universidad de Chile buscará disputar un amistoso internacional en dicha fecha del 23 de mayo.