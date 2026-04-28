Cambio de canal: ¿Dónde ver EN VIVO O’Higgins vs Boston River por Copa Sudamericana?

El Capo de Provincia vuelve a la acción en su año soñado para los hinchas y esta noche juega su tercer duelo de Copa Sudamericana. El equipo de O’Higgins cierra la jornada de día martes en un partido donde corre como favorito.

Al frente estará el Boston River de Uruguay, elenco que llega como colista del Grupo C del torneo, tras dos derrotas en misma cantidad de duelos. Por su parte, el equipo de Lucas Bovaglio en segundo, con tres puntos.

Pese al favoritismo en Rancagua, el fondo físico del equipo preocupa tras la larga cantidad de partidos que lo tienen como el club chileno que más jugó este año. Por eso el DT esperará hasta última hora para armar el XI.

¿Dónde ver O’Higgins vs Boston River EN VIVO?

El partido entre O’Higgins vs Boston River podrá verse en vivo por el canal ESPN, hoy martes 28 de abril, a las 22:00 horas. Eso es importante, considerando que el duelo anterior fue por DSports. Mediante streaming podrás seguir el encuentro en la app Disney+, en su plan Premium.

Estos son los canales, según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

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“Con este grupo de jugadores me animo y soy súper optimista de lo que puede llegar a pasar el martes. No hay equipo más poderoso que un equipo ilusionado. Entonces a mí eso me hace aferrarme a que este puede ser un año hermoso”, dijo el DT Lucas Bovaglio.

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O’Higgins viene de dos triunfos seguidos en la Liga de Primera y en Copa Sudamericana es segundo junto a Millonarios de Colombia (tres puntos). Sao Paulo es primero, con seis, y cierra Boston River, sin unidades.