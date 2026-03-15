Real Betis vuelve a enredarse en La Liga y Manuel Pellegrini sufre por la mala racha

La mala racha persigue a Real Betis en La Liga de España, porque el equipo del entrenador chileno Manuel Pellegrini sumó otro traspié en el certamen local.

El cuadro andaluz no pudo vencer en La Cartuja a su más cercano perseguidor en la tabla de posiciones, Celta de Vigo, y se tuvo que conformar con rescatar un tibio empate 1-1 en Sevilla.

La situación empieza a incomodar el equipo del Ingeniero, que ya lleva cuatro partidos en línea sin ganar en La Liga, con tres empates y una derrota, por lo que el sueño de clasificar a la Champions se aleja mucho.

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Betis tuvo que remontar ante Celta en La Liga

El duelo por la fecha 28 del certamen español empezó mejor para el elenco gallego, que se puso arriba en el marcador a los 4 minutos mediante la aparición del delantero Ferran Jutglà.

La reacción del equipo de Pellegrini llegó recién en el complemento, puesto que el lateral derecho Héctor Bellerín igualó las acciones y bajó la persiana del marcador en los 49′.

Manuel Pellegrini no pudo celebrar con Betis. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

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La paridad deja a Real Betis en la quinta plaza con 44 puntos, pero muy lejos de Villarreal que es cuarto, con 55. En tanto, Celta de Vigo se mantuvo séptimo con 41.

El próximo partido de Betis será el jueves 19 de marzo en la Europa League, cuando intente dar vuelta la serie de octavos ante Panathinaikos en Sevilla.

En síntesis

Real Betis empató 1-1 ante Celta de Vigo y suma cuatro partidos sin ganar.

empató 1-1 ante Celta de Vigo y suma sin ganar. El delantero Ferran Jutglà abrió el marcador a los 4 minutos para el conjunto gallego.

abrió el marcador a los para el conjunto gallego. El equipo de Manuel Pellegrini ocupa la quinta plaza de la tabla con 44 puntos.

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La tabla de posiciones de La Liga de España