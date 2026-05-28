En el comienzo del duelo ante Independiente del Valle en Ecuador, el ex técnico de Colo Colo fue víctima de la acción de su jugador Emanuel Coronel.

Rosario Central sufrió su primera y única derrota en fase de grupos en Copa Libertadores, al caer por la cuenta mínima ante Independiente del Valle en su visita a Ecuador, donde el entrenador Jorge Almirón fue protagonista.

En el encuentro, el chileno Vicente Pizarro fue titular y estuvo en cancha durante 78 minutos, siento testigo de la única cifra del encuentro, gracias a Junior Sornoza mediante tiro penal en los 63′. Pero fue el ex DT de Colo Colo quien se hizo viral.

Al minuto 8, en una jugada por la banda derecha defensiva de Rosario Central, el lateral diestro Emanuel Coronel se barrió para evitar que saliera la pelota, con tan mala fortuna que se llevó por delante a Almirón, quien con reflejos felinos evitó sufrir alguna lesión de consideración. Quedó para la anécdota.

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Los números de Almirón en Rosario Central

El oriundo de San Miguel llegó al cuadro canalla en diciembre del 2025 para ocupar el lugar que dejó Ariel Holan, tras una teleserie que marcó su salida desde Colo Colo. Bajo su batuta, el equipo consiguió resultados positivos.

En el Torneo de Apertura en Argentina, Rosario Central llegó hasta semifinales, donde cayó ante River Plate. Mientras que en Copa Libertadores aseguró con antelación su pase a los octavos de final, donde acabó como segundo en el Grupo H. Además de pasar la primera ronda en Copa Argentina.

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En total, Jorge Almirón registra 26 encuentros al mando de los auriazules, con 15 victorias, cinco empates y seis derrotas, donde su equipo anotó 36 goles y recibió 20. Alcanzó un rendimiento hasta ahora del 64.1 por ciento.

ver también La increíble historia que cuenta Almirón sobre Vicente Pizarro en Central: “Afuera de la cancha…”

En síntesis

Rosario Central cayó 1-0 ante Independiente del Valle pero clasificó a octavos de final.

pero clasificó a octavos de final. El DT Jorge Almirón se hizo viral tras esquivar con notables reflejos una barrida.

Vicente Pizarro fue titular en el cuadro canalla, que clasificó segundo en su grupo.

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