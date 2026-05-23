Lucas Cepeda vivirá un sábado en el fútbol español. Su club, el Elche, jugará ante Girona en un duelo de vida o muerte por la permanencia en la última fecha de LaLiga 2025/26, donde con un empate o triunfo podrá escapar definitivamente del descenso.
Este compromiso dictará mucho en la parte baja, ya que mientras Girona es 18° con 40 puntos, el Elche marcha 17° con 42 unidades. Por lo mismo, a Cepeda y compañía solo les basta una igualdad para sellar la permanencia.
En caso de perder, el Elche quedará muy comprometido, ya que necesitaría de otros resultados para salvarse. Ahí es donde aparece el Real Betis de Manuel Pellegrini, quien podría ser de una valiosa ayuda.
La ayuda que Pellegrini le puede dar a Lucas Cepeda
Antes que todo, hay que considerar que como criterio de desempate LaLiga tiene los enfrentamientos directos. Así las cosas, hay dos combinaciones que podrían salvar al Elche incluso cayendo ante Girona.
Lucas Cepeda ha jugado diez partidos, con apenas un gol en 399 minutos de acción. | Foto: Elche.
La primera opción es que Levante caiga en su visita al Real Betis de Pellegrini, que Osasuna al menos iguale ante Getafe y que el Mallorca no consiga superar al ya descendido Real Oviedo. Por último hay una segunda alternativa, aunque un poco más compleja, ya que se tiene que dar que Levante caiga ante Osasuna y que Mallorca supere al Real Oviedo.
Cabe destacar que de acuerdo a estimaciones matemáticas de La Liga, el Elche de Lucas Cepeda tiene de momento un 35% de probabilidades de mantenerse en Primera División.
¿A qué hora juega el Elche de Lucas Cepeda ante Girona?
Este duelo clave por el descenso se jugará este sábado 23 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Montilivi.
En síntesis
- Elche, club de Lucas Cepeda, jugará ante Girona este sábado 23 de mayo a las 15:00 horas por la permanencia en LaLiga.
- Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, podría ayudar a Elche si derrota a Levante en su próximo partido.
- Estimaciones matemáticas de LaLiga indican que el Elche tiene un 35% de probabilidades de mantenerse en Primera División.