En Colo Colo siguen procesando lo que fue el desastroso un debut en la Liga de Primera 2026. Los albos cayeron por un rotundo 3-1 ante Deportes Limache, mostrando nuevamente un rendimiento lamentable de la mano de Fernando Ortiz.
Y es que el equipo del argentino otra vez se regaló en defensa con errores infantiles y mostró nulas ideas en delantera, algo que fue la constante en la terrible temporada pasada.
Por lo mismo hay quienes exigen medidas extremas antes de que sea demasiado tarde. En ese lote está una institución alba como Gabriel Mendoza, quien no ve con malos ojos que se ponga punto final de mantera anticipada al ciclo de Ortiz.
“No se ve solución con Ortiz”
El campeón de la Copa Libertadores 1991 afirmó en charla con el sitio BolaVip Chile que “el equipo jugó un desastre ante Limache. No se ve nada. Con este fútbol no tenemos ninguna opción porque además no se llega al arco”.
“Aquí siempre se tiene que cortar por lo más delgado. Se le dio la pretemporada pensando que podía mostrar algo diferente y perdimos ante nuestra nueva ‘bestia negra’ que es Limache. Lamentablemente, no se ve solución”, agregó.
Fernando Ortiz ya lleva14 como DT de Colo Colo entre partidos oficiales y amistosos. Suma apenas cuatro triunfos, siete derrotas y tres empates. | Foto: Photosport.
Para cerrar y pensando en el Superclásico ante la U de unas semanas más, el Coca fue tajante al declarar que “ya viene del año pasado lo mismo. Cuando se inicia todo mal, nunca las cosas funcionan, entonces creo que lamentablemente con este fútbol no tenemos ninguna posibilidad porque además no llega al arco. No se ve nada”.
El próximo partido de Colo Colo
El Cacique volverá a la acción ante Everton el próximo sábado 7 de febrero desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 2 de la Liga de Primera 2026.