Si bien Colo Colo logró realizar cuatro incorporaciones para la temporada 2026, no son pocos los hinchas que criticaron las mismas. Incluso varios no dudaron en exigir y reclamar el no fichaje del delantero Daniel Castro, figura del 2025 en Deportes Limache.

Entre los argumentos que se esgrimieron para justificar la decisión, está la pobre cifra que ofrecieron por su contratación, cerca a los US$250 mil dólares más el préstamo de dos futbolistas albos, algo que no cayó bien en los “tomateros” que subieron la apuesta.

Entre los hinchas de Colo Colo que lamentaron la no llegada de Castro al club para este año, está un campeón de América como Gabriel Mendoza, que en conversación con RedGol apuntó contra la dirigencia de Blanco y Negro por no hacer el esfuerzo en firmarlo.

El lamento del ídolo de Colo Colo por no firmar a “Popín”

“Yo siempre quise a Popín. Todos los colocolinos querían a Popín“, fue lo primero que mencionó el “Coca”, quien luego entregó sus razones para exigir al delantero en el plantel albo para esta temporada.

“Él hizo goles en Tercera División, hizo goles en Segunda, hizo goles en Primera. Ha sido de verdad un jugadorazo. Además que es encarador, rápido, juega por las bandas y además goleador. Es de esos jugadores que no hay en el fútbol chileno, que existen muy pocos y ninguno de ellos es Popín”, añade Mendoza.

Finalmente, el ídolo del Cacique expresa su resignación por no concretarse esta operación. “Bueno, él ya no está, hay que pensar en lo que hay y por el bien de Colo Colo que empecemos bien el torneo nacional“, finalizó el otrora lateral derecho.

¿Cuándo es el estreno de los albos?

Como si no hubiera suficiente morbo. El debut de Colo Colo en Liga de Primera será nada menos que ante “Popín” Castro y Deportes Limache, en duelo a jugarse el sábado 31 de enero desde las 12:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

