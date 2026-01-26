Carlos Chandía lleva varios años en la política y en la última elección resultó electo como diputado por la región del Ñuble, después de haber sufrido un accidente automovilístico. Desde ahí, el ex árbitro y otrora alcalde de Coihueco atendió el llamado de RedGol, donde analizó varios aspectos de su nueva vida.

“Acá estamos, preocupado por el incendio”, contestó Chandía en la entrevista que le concedió a Paulo Flores. “Tuvimos un pequeño amago de incendio, pero acá está todo en orden. Afortunadamente no hemos tenido ese inconveniente”, agregó el ex árbitro sobre los incendios forestales que azotaron la región del Bío Bío.

Chandía añadió que “lo lamento mucho por la gente de comunas vecinas. Es lamentable, esperamos poder hacer algo por la gente que necesita ayuda. Tenemos personas que no tienen ni una muda de ropa. Terrible”. De todas maneras, se animó a sacar algunas cuentas sobre su gestión municipal.

Carlos Chandía en su época de futbolista durante la temporada 2009. (CLAUDIO DIAZ / PHOTOSPORT).

Ya no podía ser alcalde nuevamente…¿quedó conforme con esa gestión?

Siempre quedan cosas pendientes, pero hicimos mucho: muchos caminos pavimentados, estadio nuevo, gimnasio nuevo. Salud nueva, hicimos muchas cosas. Pero siempre falta algo por hacer.

¿Qué cosas por ejemplo?

No sé, la verdad no sé qué más me falta. Habría que conversarlo con la gente. Quizá instalar más industrias, pero eso no depende de uno. Lamento no haber ganado con más votos. Pensé que iba a sacar más, pero fueron muchos candidatos. Muchos no votaron por mí porque querían que fuera alcalde.

¿Y hay chances de eso?

No. Vamos al congreso, estudiando todos los días y lo importante: gestionar bien para la región y el país.

La pasó muy mal con un accidente automovilístico que tuvo…

O falta mucho por hacer o tengo mucho que pagar. Creo que por ahí va la cosa.

Carlos Chandía revive el accidente que casi le cuesta la vida: “Me sorprende que…”

Carlos Chandía sabe que estuvo al borde de la muerte por ese accidente automovilístico que padeció a bordo de una camioneta. “Indudablemente sufrió la familia, los nietos, los hijos”, repasó el otrora árbitro, quien representó a la Renovación Nacional en la elección parlamentaria.

“Me sorprende gente hasta fuera de Chile estuvo orando en una cadena que se hizo por mí. Gente en Estados Unidos, Egipto, Israel, fue increíblemente sorprendente”, le contó Carlos Chandía a Florete. A fin de cuentas toda esa energía sirvió en la milagrosa recuperación.

¿Por qué se hizo árbitro?

Mi futuro no era el fútbol. A la quinta le pegábamos, pero le pegábamos. Jugué en los tiempos de Roberto Rosales, grandes jugadores de fines de los 80 e inicios de los 90. Empecé a arbitrar de niño, de muy chico.

¿A quién viste?

Me gustaban dos árbitro diametralmente opuestos: Enrique Marín por su elegancia, por su severidad en la decisión. Y el otro, Salvador Imperatore Marcone. Totalmente opuesto, pero me gustaban los dos estilos. Creo que al final hice una mezcla de ambos.

Eran diferentes épocas… ¿le habría gustado dirigir con VAR?

No si nosotros arbitrábamos con VAR, pero después del partido. Bar con b, no con v. No me habría gustado. Le quitó magia. En el Mundial de Alemania se usaron los intercomunicadores, que después lo implementamos en Chile. Pero el VAR le quita la esencia al fútbol, que es de errores. Si un jugador se pierde un gol solo, ¿vamos a llevar al VAR porque se equivocó? Prefiero el fútbol tal cual es con aciertos y errores.

Carlos Chandía habla con José Firuláis Contreras. (MARCELO HERNANDEZ/PHOTOSPORT).

¿Tuviste amigos en el arbitraje?

Sí. Muchos. Tuve amigos. Quien fue mi profesor, a quien tanto admiro y quiero, le digo que es mi segundo papá. Es una persona que me enseñó de todo, no sólo a arbitrar. Fue una educación integral.

Rubén Selman, usted, Pablo Pozo marcaron a una generación…

Rubén se fue muy joven. Nunca dejó de fumar. Fue muy porfiado. Eso al final le costó la vida.

Rubén Selman falleció en febrero de 2020. (CLAUDIO DIAZ/PHOTOSPORT).

Sabe también quién era buen árbitro y se perdió por otras cosas: Eduardo Ponce, muy buen árbitro. De barrio, pero arbitraba muy bien. Tenía mucho estilo.

Eduardo Ponce era un buen árbitro, según el criterio de Carlos Chandía. (CHRISTIAN IGLESIAS/PHOTOSPORT).

¿Le gusta algún árbitro chileno actual?

Hoy casi no veo fútbol. De repente voy al estadio, pero no me entretiene mucho al arbitraje. Hay que darles tiempo a los chiquillos para que aprendan bien y maduren.

¿Aún recuerda el ingrato retiro de Iván Zamorano?

Fue ingrato para él y para mí. No hice nada más que aplicar el reglamento, pero todo pasa por algo. Después de eso vino el partido despedida a Fernando Cornejo. Caszely jugó con la camiseta de Cobreloa, andaba Elías Figueroa por ahí, a cargo de un equipo estaba Mario Soto.