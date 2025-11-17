Es tendencia:
Icónico árbitro chileno triunfa en las Elecciones: será diputado

Varias figuras del deporte chileno probaron suerte en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias. Hubo uno que celebró.

Por Javiera García L.

El exárbitro FIFA Carlos Chandía será diputado
© InstagramEl exárbitro FIFA Carlos Chandía será diputado

Varias figuras ligadas al deporte probaron suerte en las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 de este domingo 16 de noviembre. Harold Mayne-Nicholls, por ejemplo, compitió en la carrera por La Moneda y quedó fuera al sacar apenas 1,26%.

Al mismo tiempo, Jorge Garcés no pudo ser electo diputado en el Distrito 7, Rubén Martínez tampoco logró su cometido en el Distrito 18, e Ian Mac-Niven se quedó con las ganas de ser senador por la Región del Maule.

Pero hubo uno que sí celebró. Carlos Chandía Alarcón, exárbitro FIFA chileno, fue electo diputado por el Distrito 19 para el Congreso Nacional. Así, continuará su carrera en la política que comenzó en 2012, cuando se convirtió en alcalde de Coihueco, rol que ejerció hasta 2024.

En redes sociales, el candidato electo de RN escribió: “¡Se pudo! ¡Gracias, mi Ñuble! Estoy tremendamente agradecido de los vecinos de mi región, quienes confiaron en nuestra opción para trabajar arduamente por hacer despegar esta zona hermosa y llena de potencial“.

Elecciones: Carlos Chandía será diputado

Asumo este desafío con total responsabilidad y pertenencia, porque Ñuble requiere autoridades presentes, que dejen los pies en la calle y que gestionen con sentido de urgencia“, señaló también Carlos Chandía.

El éxarbitro nacional es uno de los cinco diputados electos del Distrito 19. Además de Carlos Chandía (RN), entrarán al Congreso Felipe Camaño (IND-PDC), Cristóbal Martínez (UDI), Francisco Crisóstomo (PS) y Sara Concha (PSC).

